Nu alle uitslagen van de lokale verkiezingen binnen zijn, kan de balans voorzichtig worden opgemaakt. Er zijn op het eerste gezicht geen grote verschuivingen. Wat wel opvalt, is de historisch lage opkomst.

Iets meer dan de helft van alle kiesgerechtigden heeft zijn stem uitgebracht, terwijl dat vier jaar geleden nog ruim 54 procent was. Kijk je verder terug, dan is dat verschil alleen maar groter.

In Rotterdam kwam slechts 38,9 procent van de stemgerechtigden naar het stemlokaal, het laagste percentage van alle gemeenten. Er bleven zo'n 315.000 kiesgerechtigden thuis.

In bijna negen op de tien gemeenten gingen minder mensen naar de stembus dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden.

Naar de precieze oorzaak is het nog gissen. Dat de oorlog in Oekraïne het nieuws domineert, kan ermee te maken hebben. Woensdagavond kwamen tussen de uitslagen door berichten binnen over een Russisch bombardement op een theater in de Oekraïense havenstad Mariupol waar vermoedelijk honderden burgers schuilden.

Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) stelt een onderzoek in naar waarom zo weinig kiezers zijn komen opdagen.

SP en PVV verliezen, lokalen blijven groeien

SP-leider Lilian Marijnissen vermoedt dat het te wijten is aan het gebrek aan vertrouwen in de politiek. "Het wantrouwen zit heel diep. Het wantrouwen richting Den Haag, richting Rutte, het kabinet en alle leugens."

Het was sowieso geen prettige avond voor de SP, want de partij verloor opnieuw. Marijnissen heeft sinds zij fractievoorzitter is geen enkele verkiezing gewonnen. "Er is veel werk te doen", concludeert de SP'er.

Ook de PVV verloor zetels. Partijleider Geert Wilders was een opvallende afwezige op de uitslagenavond. In Venlo, de geboortestad van Wilders, verloor de partij flink.

De lokale partijen zijn wederom de grote winnaar. Ze kregen ruim een derde van alle uitgebrachte stemmen en wonnen gezamenlijk bijna zevenhonderd raadszetels meer dan vier jaar geleden.

In onder meer Rotterdam (Leefbaar Rotterdam) en Den Haag (Hart voor Den Haag) werd een lokale partij de grootste.

VVD en CDA grootste landelijke partijen

Bij de landelijke partijen zijn op het eerste oog geen grote verschuivingen te zien. In 2018 haalden de VVD en het CDA de meeste stemmen, waarbij de christendemocraten de meeste zetels kregen.

Dat beeld is nu hetzelfde, al moeten beide partijen het doen met minder stemmen. Bij het CDA was men vooral bang dat de landelijke problemen, zoals het tumultueuze vertrek van het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt, zou overslaan naar de lokale afdelingen.

Partijleider Wopke Hoekstra koos dan ook voorzichtig zijn woorden toen de eerste uitslagen binnendruppelden. "Ik had natuurlijk dolgraag al onze zetels willen behouden. Dat zit er vermoedelijk niet in." Hoekstra noemde de uitslag wel "beter dan verwacht".

In Enschede, de thuishaven van Omtzigt, verloor het CDA één van de vier zetels. Pijnlijker was de uitslag in Tubbergen. Het Overijsselse plaatsje is van oudsher een CDA-bolwerk en krijgt daarom vaak landelijke aandacht. Oud-CDA-leider Sybrand Buma had er vier jaar geleden zijn campagne omheen gebouwd.

Maar het aantal zetels van het CDA is er nu gehalveerd. Hoewel de partij daarmee nog nipt de grootste blijft, was de plaatselijke lijsttrekker in tranen, schrijft Tubantia.

Uiteindelijk moest het CDA het vaakst de winst overdragen aan een andere partij, berekende het ANP.

GL en D66 beperken verlies, nieuwelingen krijgen voet tussen deur

GroenLinks en D66 hebben hun winst van vier jaar geleden redelijk weten vast te houden. De partijen krijgen er zelfs raadszetels bij, terwijl ze beide minder stemmen kregen. In de grote steden, waar deze partijen veel op inzetten, moeten ze terrein prijsgeven.

GroenLinks is niet meer de grootste in Amsterdam: daar heeft de PvdA de verkiezingen gewonnen. In Utrecht blijft GroenLinks wel de grootste, gevolgd door D66. Dat is hetzelfde beeld als vier jaar geleden, al verliezen de partijen wel zetels. Partij voor de Dieren (één zetel winst, naar drie zetels) en nieuwkomers Volt (drie zetels) en BIJ1 (één zetel) mogen zich winnaars noemen in de Domstad.

Nieuwe partijen wisten sowieso op veel plekken een voet tussen de deur te krijgen in de gemeenten waar ze voor het eerst meededen. Neem bijvoorbeeld Volt. In alle tien de gemeenten waar ze voor het eerst op het stembiljet staat, wist de partij minimaal één zetel te veroveren. Ook hier leek Volt weinig last te hebben van de landelijke problemen waar de partij mee kampt.

Ook Partij voor de Dieren, BIJ1 en FVD komen op veel plekken voor het eerst in de gemeenteraad.