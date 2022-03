In bijna negen op de tien gemeenten gingen afgelopen gemeenteraadsverkiezingen minder mensen naar de stembus dan vier jaar geleden. De algehele opkomst was dit jaar historisch laag.

In Lelystad, Waddinxveen en Brunssum bleven in vergelijking met 2018 de meeste mensen weg. In Lelystad daalde de opkomst bijvoorbeeld van 51 procent in 2018 naar 41 procent nu.

In 28 van de gemeenten brachten meer mensen hun stem uit dan vier jaar geleden. In 294 gemeenten daalde de opkomst juist.

Eerder op donderdag bleek al dat iets meer dan 50 procent van de kiesgerechtigden in de afgelopen drie dagen naar de stembus is gekomen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was de opkomst 54,1 procent. In dat jaar hadden mensen maar één dag om te stemmen.

In Rotterdam gingen relatief de minste mensen naar de stembus: 38,9 procent van de mensen die hun stem mochten uitbrengen. Ook in Tilburg, het Noord-Brabantse Roosendaal en Almere ging minder dan 40 procent naar de stembus.

Op Schiermonnikoog brachten relatief de meeste mensen hun stem uit: 80,2 procent. Rozendaal (80,0), Staphorst (75,4) en Urk (75,2) volgen.