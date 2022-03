De voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn binnen. Met de uitslagen van de gemeenten Lingewaard en Doetinchem zijn alle uitslagen bekend. Nog niet overal zijn alle stemmen geteld.

Zo is de verkiezingsuitslag in Amsterdam gebaseerd op ruim 80 procent van de stemmen. Het zou dus kunnen dat daar nog zetelverschuivingen optreden.

Alle 333 uitslagen zijn in ieder geval bekend en dat brengt het opkomstpercentage bij deze gemeenteraadsverkiezingen op 50,5 procent. Nog nooit gingen zo weinig mensen naar de stembus voor gemeenteraadsverkiezingen. Vier jaar geleden was dit nog 54,9 procent. In 2014 was het percentage 53,8 procent. Dat was toen een historisch dieptepunt.

De lokale partijen hebben het zoals verwacht ook bij deze gemeenteraadsverkiezingen weer goed gedaan. Vier jaar geleden werden ze gezamenlijk al de grootste van Nederland en dat is dit jaar niet anders.