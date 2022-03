De lokale partijen doen het zoals verwacht dit jaar opnieuw goed bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vier jaar geleden werden ze gezamenlijk al de grootste van Nederland en dat zal dit jaar niet anders zijn. Rond 02.00 uur zijn ruim 300 van de 333 gemeenten de stemmen geteld.

De lokale partijen halen gezamenlijk tot nu toe ruim 3.200 zetels. Hoewel in sommige gemeenten nog geteld wordt, gaan de partijen duidelijk aan kop.

Het lijkt er bovendien op dat ze ook meer zetels gaan halen dan vier jaar geleden.

In Rotterdam is Leefbaar Rotterdam met 11 zetels opnieuw de grootste geworden. In Den Haag gaat Hart van Den Haag, de politieke partij van Richard de Mos, voorlopig aan kop.

In Amsterdam lijkt de PvdA voor het eerst weer de grootste te worden, ten koste van GroenLinks. Die laatste partij lijkt de koppositie in Utrecht ondanks zetelverlies te behouden.

Geen grote verschuivingen landelijke partijen

Het algemene beeld is vooral dat er geen grote verschuivingen zijn bij de landelijke partijen. VVD en CDA lijken de grootste landelijke partijen te worden, net als vier jaar geleden.

Er werd bij de christendemocraten gevreesd dat de lokale afdelingen last zouden hebben van de landelijke sores. Er was een chaotische leiderschapswissel, een tegenvallende Tweede Kamerverkiezing en het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt verliet de partij met veel ruzie en rumoer.

De SP zakt intussen wel verder weg. Sinds Lilian Marijnissen in december 2017 fractievoorzitter werd, werden de vier opeenvolgende verkiezingen (Gemeenteraad, Provinciale Staten, Europees Parlement en Tweede Kamer) allemaal verloren. Ook nu verliest de partij raadszetels.

FVD, Volt en Bij1 deden in veel gemeenten voor het eerst mee en wisten in een aantal gevallen zetels te bemachtigen.