De opkomst in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is een stuk lager dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden. Het landelijke opkomstcijfer is nog niet bekend, maar de verwachting is dat ook die lager zal uitvallen.

Volg alle uitslagen en reacties in ons liveblog.

In Amsterdam ging dit keer 46 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus. In 2018 was dat 52,2 procent. Ook in de andere drie grote steden was de opkomst lager, met name in Rotterdam. Daar kwam de opkomst dit jaar uit op 39 procent. Vier jaar geleden was dat 46,7 procent.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb vindt het teleurstellend dat minder dan vier op de tien Rotterdammers de moeite hebben genomen om te gaan stemmen. Hij noemde de opkomst tijdens de uitslagenavond op het stadhuis in Rotterdam "teleurstellend laag". Het gemiddelde opkomstpercentage voor de 39 nieuw te vormen wijkraden was 34,9 procent.

In Den Haag heeft 43 procent van de kiesgerechtigde inwoners een stem uitgebracht. Vier jaar geleden was dat 48 procent. In Utrecht is het opkomstpercentage met 56,4 procent, ook lager dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Toen was het 59 procent.

Onderzoeksbureau I&O Research peilde al dat de opkomst dit jaar waarschijnlijk iets lager zou uitvallen dan vier jaar geleden vanwege de oorlog. De campagnes kwamen dit jaar dan ook moeilijk van de grond en werden overschaduwd door de Russische inval in Oekraïne.

De lokale verkiezingen zijn sowieso traditioneel al minder populair dan de landelijke verkiezingen.