Burgemeester Rianne Donders van Roermond heeft dinsdag aangifte gedaan van het ronselen van volmachtstemmen, maakte de gemeente na het sluiten van de stembureaus woensdag bekend. Volgens de gemeente zijn er concrete aanwijzingen dat er in de stad is geprobeerd om meerdere stemmen te ronselen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De signalen over het vermeende ronselen waren dermate concreet, dat de burgemeester in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om aangifte te doen. Het is niet bekend om hoeveel stemmen of om welke partijen het gaat.

Er zijn inmiddels twee verdachten gehoord, maar het is niet bekend of er ook aanhoudingen zijn verricht. Mensen die zijn benaderd door ronselaars kunnen dit melden bij de politie of de gemeente, benadrukt het OM.

"Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor, en hecht ik aan, een eerlijk verloop van de verkiezingen in Roermond", aldus Donders. Vanwege het onderzoek is er gekozen om de aangifte pas ná het sluiten van de stembureaus bekend te maken. Omdat het OM de zaak heeft opgepakt, doet de burgemeester geen verdere uitspraken meer.

In 2014 deed de toenmalig burgemeester van Roermond ook al aangifte van ronselen. Die aangifte werd echter door het OM geseponeerd. Ook toen is niet duidelijk geworden om welke partij of partijen het ging.

Een kiezer kan een volmacht afgeven als die zelf niet in de gelegenheid is om te stemmen, door bijvoorbeeld werk, ziekte of een vakantie. De gemachtigde kan dan tegelijkertijd met het uitbrengen van de eigen stem ook de volmachtstem uitbrengen.

