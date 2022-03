Om 21.00 uur zijn alle stemlokalen voor de gemeenteraadsverkiezingen gesloten en kan in het hele land het tellen van de stemmen die woensdag zijn uitgebracht beginnen. Woensdag overdag zijn de stemmen die maandag en dinsdag zijn uitgebracht al geteld. In totaal wordt er nu in 333 gemeentes geteld.

Volg alle ontwikkelingen rond de verkiezingsavond in ons liveblog.

Alle stemlokalen werden woensdag om 7.30 uur geopend. Maar ook maandag en dinsdag konden mensen al in hun gemeente stemmen.

Nu de stemlokalen zijn gesloten, kunnen de tellers beginnen met het tellen van de stemmen die woensdag zijn uitgebracht. Dat gebeurt handmatig en begint met een sneltelling op lijstniveau, waarbij alle geldige stemmen per politieke partij worden opgeteld. Iedereen kan het tellen van de stemmen bijwonen, maar mogen de tellers niet hinderen.

Alle individuele stembureaus geven de uitkomst van die sneltelling door aan hun gemeente, die op basis daarvan een voorlopige uitslag kan bekendmaken. Daarna worden de geldige stemmen per kandidaat geteld.

34 gemeenten tellen anders In 34 gemeenten, waaronder Rotterdam, Utrecht, Groningen en Maastricht, verloopt het tellen dit jaar anders. Zij tellen woensdag alleen het aantal stemmen per lijst.

Op basis van deze tellingen kan de gemeente een voorlopige uitslag bepalen.

De stemmen per kandidaat worden donderdag op een of meer centrale locaties geteld. Deze tellingen kunnen door iedereen worden bijgewoond.

Met deze zogenoemde centrale stemopneming wordt sinds de Europese Parlementsverkiezingen in 2019 geëxperimenteerd om het telproces betrouwbaarder en transparanter te maken.

De uitslagen per gemeente (voor zover nu bekend)

Definitieve uitslag pas maandag bekend

Als ook de stemmen per kandidaat zijn geteld, maakt het stembureau een proces-verbaal op, dat naar de gemeente wordt gestuurd. Op basis van alle processen-verbaal tellen de stembureaus de uitslagen bij elkaar op. De gemeentelijke centrale stembureaus maken maandag 21 maart in een openbare zitting de officiële uitslag bekend.

Op woensdag 30 maart treden de huidige raadsleden af en worden de nieuwe kandidaten geïnstalleerd. Vanwege de herindeling van de gemeente Weesp gebeurt dat in de gemeente Amsterdam een week eerder, op 24 maart.