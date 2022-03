Twaalf personen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag hun stem uitgebracht in Castricum, waar het stemlokaal in De Tuin van Kapitein Rommel om middernacht de deuren opende. Het ging vooral om personen die voor het eerst mochten stemmen en mensen die een hond uitlieten, zegt Hans van Schoor van het stemlokaal.

De Tuin van Kapitein Rommel is een natuurtuin en ontmoetingsruimte van de gemeente Castricum tegenover het station. Dit opmerkelijke stemlokaal neemt de rol over van de bloemenwinkel op het station, waar voorheen om 0.00 uur al kon worden gestemd.

In de afgelopen twee dagen was het stemlokaal overdag open en zijn er zo'n duizend mensen komen stemmen, zegt Van Schoor.

Hij verwacht niet dat er nog veel nachtelijke stemmers zullen langskomen, maar denkt dat het vanaf 4.00 of 5.00 uur wat drukker wordt als de eerste treinreizigers langskomen.