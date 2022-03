Kaag: 'Worden wakker in ander Nederland'

D66-leider Sigrid Kaag is blij met de zetelwinst waarop D66 per saldo in de gemeenteraden afstevent. "Morgenochtend worden we wakker in een Nederland dat er anders uitziet", zei Kaag bij de NOS.



Op veel plekken wint D66 zetels. Winst is bij D66 niet vanzelfsprekend. "In onze geschiedenis hebben we pieken en dalen gehad. 2018 is niet 2022", aldus Kaag. Volgens haar stemmen mensen op D66 "omdat we verantwoordelijkheid nemen".



De zetelwinst is "zwaarbevochten" door alle leden, vrijwilligers en politici die zich allemaal inzetten voor een eerlijk, duurzaam en gelijkwaardig Nederland, stelde Kaag. Ze vindt het nog te vroeg om echt te juichen. "Het is pas voorbij als elke stem is geteld." D66 trekt kiezers omdat de partij "met rechte rug tegen extremisme" strijdt en werkt aan oplossingen, daarbij de verbinding zoekt, geen enkele inwoner uitsluit en de rechtsstaat met hart en ziel verdedigt, zei Kaag.