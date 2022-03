Stembureau Castricum om middernacht al open

De meeste stembureaus in Nederland gaan pas woensdagochtend om 07.30 open, maar in Castricum is er een stemlokaal dat de deuren al om middernacht openzet: de Tuin van Kapitein Rommel. Inwoners kunnen daar tot 21.00 uur hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen.



De Tuin van Kapitein Rommel is een natuurtuin en ontmoetingsruimte van de gemeente Castricum, tegenover het station. Dit ludieke stemlokaal neemt de rol over van de bloemenwinkel in het station, waar voorheen ook altijd al vanaf 00.00 uur kon worden gestemd.