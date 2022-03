Partij voor de Dieren wil meeregeren

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Esther Ouwehand vindt dat de voorlopige uitslagen en exitpolls "er heel goed uitziet", zegt ze tegen de NOS. In Zwolle en Breda wint de partij zetels, in Rotterdam zijn ze verdubbeld en in Amsterdam blijft de partij ongeveer gelijk, volgens de exitpolls.



Het is nu de vraag of de PvdD ook eens gaat meebesturen in gemeenten. "De partij voor de dieren is klaar om mee te besturen, het is de vraag of andere partijen klaar zijn voor de Partij voor de Dieren. Wij willen fundamentele veranderingen", zegt Ouwehand.



Er moet ruimte zijn voor "een groen en progressief college", zegt de partijleider. Dat kan bijvoorbeeld Utrecht en Groningen, oppert Ouwehand.