Opkomst in aantal steden al tussen 10 en 23 procent

Veel gemeenten organiseren uitslagenavonden

In veel gemeenten, waaronder de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, zijn vanavond bijeenkomsten waar politieke partijen gezamenlijk de bekendmaking van de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen afwachten. Op tv wordt verslag gedaan van de uitslagenavonden.



Zo is in het Haagse stadhuis vanaf 22.30 uur een bijeenkomst, waar ook vertegenwoordigers van de politieke partijen voor zijn uitgenodigd. Burgemeester Ahmed Aboutaleb maakt rond middernacht de voorlopige uitslag bekend in de burgerzaal van het stadhuis in Rotterdam. In Utrecht doet burgemeester Sharon Dijksma dat in TivoliVredenburg via een digitale verbinding, omdat ze dinsdag positief op het coronavirus is getest. Ook in de Stopera in Amsterdam is een bijeenkomst.