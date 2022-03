Eerste exitpoll: GroenLinks winnaar in Nieuwegein

De eerste exitpoll is al binnen, van Nieuwegein. De opkomst is met 49,8 procent iets hoger dan de vorige keer. De grootste partij van 2018, de VVD, levert een zetel in. GroenLinks is de grote winnaar: die partij krijgt er drie zetels bij in de gemeente en is nu de grootste met zes zetels. De partij profiteert mogelijk van het feit dat de SP, in 2018 nog de tweede partij met vier zetels, deze keer niet meedeed in Nieuwegein.



De eerste exitpoll is van Nieuwegein, omdat die gemeente een goed gemiddelde weergeeft van de landelijke ontwikkelingen. Zo meteen volgen nog exitpolls in Zwolle, Rotterdam, Sittard-Geleen, Veendam, Breda en Amsterdam. Die zullen steeds ongeveer een kwartier na elkaar bekendgemaakt worden.



Volgens de exitpoll is de opkomst in Nieuwegein deze keer hoger dan vier jaar geleden (48,8 procent tegenover 48,1 procent).