De eerste stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn gisteren geopend. We houden je deze week met onze campagne-updates op de hoogte van verschillende onderwerpen die lokaal, maar soms ook nationaal spelen.

De campagnes draaien inmiddels op op volle toeren. Partijleiders gaan langs de deuren, laten zich fotograferen terwijl ze zelf hun stem uitbrengen en er is een stortvloed aan mailtjes, tweets en reclame om de laatste stemmen binnen te halen.

Toch spitst de aandacht zich nog steeds toe op de oorlog en de gevolgen daarvan die ook in Nederland voelbaar zijn. "Waar ik ook op bezoek kom, iedereen is met de oorlog bezig", zegt CDA-campagneleider en Tweede Kamerlid Derk Boswijk.

Simon Otjes, universitair docent politiek in Leiden, heeft het daarom over een "onzichtbare campagne".

Door alle aandacht voor de oorlog wordt de opkomst waarschijnlijk lager, meldde onderzoeksbureau I&O al. Het zou misschien nog iets kunnen uitmaken dat het morgen zonnig en droog is. Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben namelijk uitgezocht dat regen en zon invloed hebben op de opkomst.

Al is die invloed heel klein. Gemiddeld genomen daalt de opkomst met 1 procent bij 25 millimeter regen en stijgt die met 1 procent als het maar liefst gemiddeld 10 graden warmer is. De metingen zijn gedaan tussen 1971 en 2010 tijdens dertien verkiezingen.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers brengt in het oude stadhuis zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Uitkomst stemwijzer goede leidraad?

Wat waarschijnlijk meer invloed heeft op het stemgedrag, zijn de online stemwijzers. Een veelgebruikt hulpmiddel, blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek na de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. De helft van alle kiesgerechtigden had voorafgaand aan de verkiezingen een stemhulp serieus ingevuld.

Het resultaat van de stemhulp is geen advies, benadrukken de makers van de StemWijzer, het Kieskompas, en MijnStem. Maar daarmee lijken zij de impact van zo'n uitkomst te onderschatten, zegt Martin Rosema, politicoloog verbonden aan de Universiteit Twente, tegen NU.nl. "De meeste burgers ervaren het wél als advies."

Gemeenten maken zich zorgen over extra taken

Gemeenten staan voor grote uitdagingen de komende jaren. Er staat dus veel op het spel, zegt ook Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), tegen NU.nl.

De jeugdzorg en de energietransitie komen bijvoorbeeld voor een groot deel op het bordje van gemeenten te liggen, maar de lokale overheden krijgen hier niet genoeg geld voor van het Rijk, vinden veel gemeenten.

"Ik maak me daar grote zorgen over", aldus Van Zanen. "Het kabinet heeft hier weinig oog voor en weigert niet alleen het financiële gat te vullen, maar graaft rustig verder. Dat gaat ten koste van zaken als onderhoud van de openbare ruimte, sportvoorzieningen en bibliotheken."

Exitpolls liggen vaak dicht bij werkelijke uitslag

Woensdag zullen lang niet alle stemmen zijn geteld als de stembureaus om 21.00 uur sluiten. Daarom zijn er exitpolls die een zeer nauwkeurige indicatie geven.

Een exitpoll is een schaduwverkiezing, legt Ipsos uit. Iets na 21.00 uur, net nadat de stembussen zijn gesloten, publiceert het onderzoeksbureau in opdracht van de NOS de eerste exitpoll.

In totaal wordt er in zeven gemeenten, verspreid over het land in stedelijke en landelijke gebieden, zo'n steekproef gehouden. Welke dat zijn, wordt woensdag bekendgemaakt.

"We vragen kiezers nog eens te stemmen op een aantal zorgvuldig geselecteerde stembureaus in de gemeenten waar we een exitpoll organiseren. Op basis van die uitslagen kunnen we zodoende al om 21.00 uur een indicatie geven van de opkomst en uitslag in de betreffende gemeente", schrijft het onderzoeksbureau op de site.

Ipsos publiceert vaker exitpolls. Bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer (2021), Europees Parlement, Provinciale Staten (beide in 2019) en de gemeenteraadsverkiezingen (2018) waren "een goede indicatie van de uiteindelijke verkiezingsuitslag", aldus Ipsos.