In een hoogst ongebruikelijke tijd verloopt ook de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen anders dan normaal. De Russische inval in Oekraïne zet de wereld op zijn kop, dus het is logisch dat er minder aandacht is voor de lokale politiek. "Waar ik ook op bezoek kom, iedereen is met de oorlog bezig", zegt CDA-campagneleider en Tweede Kamerlid Derk Boswijk.

"Het is een onzichtbare campagne", concludeert Simon Otjes, universitair docent Nederlandse politiek in Leiden. Een logisch gevolg van structureel minder landelijke media-aandacht, denkt Otjes. "Gezien de internationale situatie is dat heel begrijpelijk."

Onderzoeksbureau I&O Research peilde al dat de oorlog vermoedelijk voor een lagere opkomst zal zorgen. Dat komt boven op het feit dat de lokale verkiezingen traditioneel al minder populair zijn dan de landelijke.

Tegelijkertijd zijn de landelijke partijleiders die ook in het kabinet zitten, zoals premier Mark Rutte (VVD), minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA), vanwege de oorlog wel veel in beeld, al hebben die optredens niets met de lokale politiek te maken.

Otjes: "Kaag gaf een speech over de toekomst van de Europese Unie. Hoekstra en Rutte schuiven regelmatig aan bij internationale overleggen. Dat is wat anders dan flyeren met de lokale afdeling op het dorpsplein."

De politicoloog vraagt zich af of er dit keer sprake is van een zogenoemd 'rally around the flag'-effect, waarbij de populariteit van een politiek leider stijgt vanwege een acute crisis, zoals in de eerste maanden na de corona-uitbraak was te zien.

Die acute crisis is er overduidelijk, maar de betrokkenheid van en de dreiging voor Nederland, twee andere belangrijke factoren, zijn vooralsnog beperkt. "Nederland is gelukkig niet in oorlog met Rusland. Rutte speelt wel een rol, maar een bijrol", aldus Otjes.

PvdA: 'Oorlog maakt nog duidelijker hoe belangrijk democratie is'

Bij de PvdA was er even aarzeling in de campagne kort na de Russische inval, maar die kwam vervolgens toch weer op gang, zegt campagneleider en partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent.

"De oorlog maakt voor ons nog duidelijker hoe belangrijk democratie is", aldus Sent. Bovendien wordt de PvdA-inzet volgens haar nog meer onderstreept. "Door de hoge energieprijzen is het nog belangrijker geworden om de ongelijkheid te verkleinen. Dat geldt ook voor de bouw van betaalbare woningen."

Zichtbaarheid in de media kan natuurlijk een boost geven, weten de campagneleiders. Daarom worden de partijkopstukken ingezet om landelijke aandacht te krijgen. Ook dat lijkt nu anders. "Politieke partijen zijn in het algemeen nu minder zichtbaar. Als er al ergens politiek leiders aanschuiven, dan gaat het vanzelfsprekend over de situatie in Oekraïne", zegt Sent.

CDA: 'Lokale verkiezingen worden lokaal bepaald'

Het CDA had Hoekstra wel ingeboekt, maar de partij moest hem weer uit de agenda halen omdat hij in het buitenland zat vanwege de oorlog in Oekraïne. Boswijk verwacht sowieso dat de lokale betrokkenheid van CDA'ers belangrijker is dan de landelijke uitstraling van de partijleider.

"Natuurlijk helpt het als bewindspersonen op tv komen, maar wat het CDA betreft worden de lokale verkiezingen ook lokaal bepaald. Het is dan veel belangrijker dat mensen van de partij ook actief zijn bij de lokale voetbalclub, de carnavalsvereniging of de kerk."

Een meerderheid van de lokale CDA-politici lijkt daar anders over te denken, blijkt uit een peiling van EenVandaag onder duizend lokale volksvertegenwoordigers. Ruim 80 procent van de CDA-raadsleden vreest dat de nationale sores een negatieve invloed heeft op de gemeenteraadsverkiezingen. Gemiddeld is dat maar 46 procent.

Otjes weet ook dat aandacht een belangrijke rol speelt in verkiezingscampagnes. Partijen kunnen bij goede peilingen en media-aandacht profiteren van "een momentum". Maar een "zelfversterkend effect", zoals dat bij D66-leider Kaag vorig jaar met de Tweede Kamerverkiezingen het geval was, is nog bij niemand te zien. "Dat maakt deze campagne tot nu toe lastig", aldus de politicoloog.