De eerste stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn maandag geopend. We houden je deze week met onze campagne-updates op de hoogte van verschillende onderwerpen die lokaal, maar soms ook nationaal spelen.

In Harderwijk ging maandag om 6.00 uur het eerste stembureau van Nederland open. Mensen kunnen deze week, net als vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen, in elke gemeente vervroegd stemmen zodat het minder druk is in de stemlokalen.

Om 21.00 uur sluiten de stembureaus weer. De stembussen met daarin de stembiljetten blijven dan gesloten. Wel worden alvast de geldige stempassen en volmachtbewijzen geteld. Alles wordt naar een veilige opslag gebracht.

De stemmen van maandag en dinsdag worden woensdag, op de 'echte' verkiezingsdag, overdag geteld. De stemmen die woensdag worden uitgebracht worden woensdagavond geteld, waarna in de loop van de avond en nacht de uitslag volgt.

Landelijke partijleiders en kopstukken trokken dit weekend het land in

Veel kopstukken van landelijke politieke partijen zijn zaterdag in het land op pad geweest om campagne te voeren. De hele campagne ging er somberder aan toe vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook hadden een aantal partijleiders zoals CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra en VVD-leider en premier Mark Rutte minder tijd om voor de partij op pad te gaan.

In een advertentie in landelijke kranten riep D66-leider Sigrid Kaag zaterdag mensen op naar het stembureau te gaan. "Maak gebruik van uw stemrecht", schreef ze. Kaag ging zaterdag in onder meer Amsterdam en Utrecht de straat op.

In Utrecht waren ook VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans en PvdA-leider Lilianne Ploumen stemmen aan het werven. Lilian Marijnissen (SP) was in Rotterdam. PVV-leider Geert Wilders deelde flyers uit op de drukke Haagse Markt. Daar was ook DENK-leider Farid Azarkan campagne aan het voeren.

CDA-leider Hoekstra was eventjes in Den Haag. "Wat de afgelopen weken maar weer eens laten zien, is het grote belang van democratie. Het is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Het is echt enorm de moeite waard om te gaan stemmen", zei hij tegen de NOS.

CDA-raadsleden vrezen verlies door verslechterd imago van landelijke tak partij

Een interessante partij om deze verkiezingen in de gaten te houden is het CDA. De partij sleepte van alle landelijke partijen in 2018 de meeste zetels in de wacht, maar staat in de laatste peilingen fors in de min.

Lokale CDA'ers vrezen dat de vele incidenten in de landelijke politiek een negatief effect hebben op de verkiezingswinst van hun partij. EenVandaag deed hier onderzoek naar in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Ze ondervroegen bijna duizend lokale volksvertegenwoordigers.

Van de raadsleden die aangesloten zijn bij een landelijke partij, denkt gemiddeld 61 procent dat de landelijke incidenten, zoals het Toeslagenschandaal, de lange formatie en de omgangsvormen in de Tweede Kamer, afstralen op hun partij. De CDA'ers zijn het meest pessimistisch; bij hen ligt dat percentage op 82 procent.

Dit is niet zo gek, gezien de turbulente periode die het CDA beleefde. Zo verliepen de lijsttrekkersverkiezingen in juli 2020 al rommelig, volgde er een leiderschapswissel, verliep de campagne van Hoekstra stroef en volgde er een slechte verkiezingsuitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Daar bleef het echter niet bij. Na de verkiezingen ontstond er onrust rond oud-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij stapte in juni vorig jaar op bij het CDA nadat zijn voor de evaluatiecommissie geschreven memo was uitgelekt. Hierin vertelde hij dat hij veelvuldig was tegengewerkt en zich onveilig voelde binnen de partij. Daarnaast zei hij dat hij "op onheuse wijze" was gepasseerd als lijsttrekker toen Hugo de Jonge de functie opgaf.

Veel lokale CDA'ers spraken in de dagen die volgden hun steun uit voor het Kamerlid.