Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen in bijna heel Nederland. Zo'n 13,6 miljoen Nederlanders mogen die dag naar de stembus. Ook 14 en 15 maart zijn een deel van de stembureaus geopend, zodat het woensdag niet te druk wordt. Stemmen kan tussen 7.30 en 21.00 uur. Dan is het wel zo makkelijk als je weet waarom, waar en waarop.

Waarom zijn gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk?

Voor veel mensen staat de gemeente vooral bekend om snoeiwerk, rioolbelasting en onderhoud van de bestrating, maar gemeentes krijgen steeds meer taken. Ze moeten bijvoorbeeld zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren en vergoeden ze bepaalde hulp.

Daarnaast is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, en hebben lokale politici veel invloed op woningbouw in je omgeving.

Hoeveel mensen mogen woensdag naar de stembus?

Bijna 13,6 miljoen mensen in 333 gemeentes mogen woensdag een stem uitbrengen. In een aantal gemeentes worden geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hier worden eerder of later verkiezingen gehouden vanwege gemeentelijke herindelingen. Amsterdam en Weesp doen wel mee aan de verkiezingen op 16 maart. De herindeling van deze gemeentes gaat in op 24 maart 2022.

Anders dan bij de Tweede Kamerverkiezingen mogen ook inwoners met de nationaliteit van een land in de EU stemmen. Dat geldt ook voor inwoners met een nationaliteit van buiten de EU die vijf jaar of langer in Nederland wonen.

Zo'n 98 procent van de volwassenen in Nederland mag stemmen. In Amstelveen, waar veel expats wonen, is de groep inwoners die niet mag stemmen het grootst: meer dan 10 procent. Ook in de Wageningen, Diemen, Delft, Amsterdam, Eindhoven, Wassenaar en Westerwolde mag meer dan 5 procent niet stemmen. Er zijn ook gemeenten waar vrijwel iedereen mag stemmen. Op Terschelling mag 99,9 procent van de inwoners naar de stembus.

In sommige gemeenten kan de verkiezingsuitslag vooral door jongeren worden beslist, op andere plekken zullen de oudere generaties meer invloed hebben. In studentenstad Groningen is bijvoorbeeld 43 procent van de kiesgerechtigden tussen 18 en 34 jaar oud en ook in Utrecht is die leeftijdscategorie groot met 25 procent. In gemeenten als Laren en Bergen, maar ook in het Drentse Westerveld en Limburgse Gulpen-Wittem, zijn het juist veel 65-plussers die naar de stembus mogen.

