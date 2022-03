Zeker twintig gemeenten zijn nog op zoek naar mensen die tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen willen helpen bij stembureaus. Het gaat om stemmentellers of personen die de stembureaus bemensen als er gestemd mag worden.

In sommige gevallen gaat het om reservepersoneel dat kan worden opgeroepen als ingeroosterd stembureaupersoneel uitvalt door bijvoorbeeld een coronabesmetting. De vier grootste Nederlandse steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht behoren tot de twintig gemeenten die nog op zoek zijn naar medewerkers.

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zegt dat de uitval het gevolg is van onder meer een groot aantal coronabesmettingen. Tot aan de verkiezingen wordt daarom gezocht naar reservepersoneel.

Het kan volgens de woordvoerder zelfs gebeuren dat een stembureau vanwege ziekte of een foutje in de logistiek niet kan opengaan. Maar hij benadrukt dat er genoeg stembureaus in Rotterdam open zullen zijn, zodat er voor iedereen een stembureau op "niet al te grote afstand" beschikbaar zal zijn.

Amsterdam en Utrecht zoeken nog extra mensen

Amsterdam heeft genoeg mensen in de stembureaus, maar hoopt op meer reservepersoneel. Ook is de hoofdstad nog op zoek naar stemmentellers voor woensdag 16 maart, meldt een woordvoerder.

De gemeente Utrecht zegt op koers te zijn met het vinden van stembureaubezetting. Maar aangezien de gemeente een grote reservelijst van 25 tot 30 procent aanhoudt om uitval als gevolg van coronabesmettingen te kunnen opvangen, wordt er nog gezocht naar extra mensen die willen helpen.

Rotterdam en Utrecht openen extra stembureaus

In Rotterdam en Utrecht is ook meer personeel nodig dan gebruikelijk, aangezien er meer stembureaus zijn dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Daartoe is besloten om de drukte bij stembureaus te spreiden en de kans op coronabesmettingen te verkleinen.

Arnhem, Delft, Nijmegen en Schiedam zijn andere grote gemeenten die nog mensen nodig hebben om stembureaus te bemensen of stemmen te tellen.