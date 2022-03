Na het weekend gaan de eerste stembussen open voor de gemeenteraadsverkiezingen. We houden je met onze campagne-updates op de hoogte van verschillende onderwerpen die lokaal, maar soms ook nationaal spelen.

Zoals al eerder gezegd overschaduwde de oorlog in Oekraïne de afgelopen twee weken de verkiezingscampagne.

Onderzoeksbureau I&O Research verwacht dan ook dat de oorlog volgende week voor een iets lagere opkomst zal zorgen. De interesse in de verkiezingen is de afgelopen maanden namelijk maar licht toegenomen, blijkt uit een peiling.

Ter vergelijking: in 2018 ging 55 procent van de stemgerechtigden naar de stembus. Dit terwijl bijna driekwart van de ondervraagden een week voor de stembussen opengingen had aangegeven dat ze zouden gaan stemmen. Deze week was dat voornemen met 64 procent beduidend lager.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang in de aanloop naar de verkiezingen twee keer per week een update

Meesten stemmen op lokale partij

Uit de peiling blijkt ook dat de lokale partijen opnieuw gezamenlijk de meeste stemmen krijgen. In 2018 stemde 29 procent van de kiezers op een lokale partij en nu zegt 35 procent dit te gaan doen.

Van de landelijke partijen gaat de VVD met ruim 11 procent virtueel aan kop. GroenLinks (7,8 procent) en D66 (7,5 procent) volgen. Opvallend in deze peiling is het verval van het CDA. De christendemocraten raken volgens de verwachting bijna de helft van hun kiezers kwijt.

Zo'n algemeen plaatje geeft overigens een vertekend beeld. Het CDA kreeg bijvoorbeeld procentueel gezien in 2018 iets minder stemmen dan de VVD, maar haalde wel meer raadszetels dan de lokale liberalen binnen.

Er valt nog veel te winnen én veel te verliezen, vooral aan links-progressieve zijde. Van potentiële stemmers op PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, D66 en Volt weet slechts een derde al zeker op welke partij zij gaan stemmen.

VVD, SGP en de lokale partijen hoeven zich wat dat betreft geen zorgen te maken. Een meerderheid van de kiezers op die partijen zegt niet te twijfelen op wie ze gaan stemmen.

Lokale politiek moet weer belangrijke rol krijgen

De lokale politiek gaat over veel belangrijke zaken. Neem bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens, asielzoekerscentra of woningen.

Maar tijdens de coronacrisis stond de lokale democratie juist op afstand, concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een door de Tweede Kamer gevraagd advies.

"Gemeenteraden hadden lange tijd minder te zeggen over het coronabeleid en de gevolgen daarvan voor de economie en maatschappij", schrijft de Raad.

De coronacrisis had juist grote gevolgen voor zaken waar de gemeenten verantwoordelijk voor zijn, zoals de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, sport en cultuur.

De ROB adviseert daarom om besluiten te nemen op de plek waar die kunnen worden gecontroleerd. Dat is een van de belangrijkste taken van de lokale politiek.

Hoeveel verdient dat nou, raadslid zijn?

Raadsleden krijgen een vaste vergoeding die afhankelijk is van hoeveel inwoners de gemeente telt. Tussen 2018 en 2022 steeg de hoogte van deze vergoeding met bijna 13 procent.

Ze verdienen dit jaar minimaal 1.081 euro per maand. In de grootste gemeenten kan dit oplopen tot zo'n 2.650 euro per maand, blijkt uit een analyse van databureau LocalFocus en persbureau ANP op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.