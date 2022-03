Op 14, 15 en 16 maart zijn de stembussen open voor de gemeenteraadsverkiezingen. We houden je met onze campagne-updates op de hoogte van verschillende onderwerpen die lokaal, maar soms ook nationaal spelen.

Alle ogen zijn logischerwijs nog steeds gericht op de Russische inval in Oekraïne, maar toch komt de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen her en der al redelijk van de grond.

Neem de rel rond een VVD-verkiezingsposter. "Een uitkering is een lekkere hangmat", had de afdeling van Hellendoorn als slogan bedacht.

Dat schoot de lokale PvdA in het verkeerde keelgat. De partij - in dit geval ook niet vies van de nodige verkiezingsretoriek - kwam direct met een reactie.

"Je zou het kunnen zien als een enorme minachting van de VVD om inwoners in moeilijkheden zo afkrakend neer te zetten. Maar het zou natuurlijk ook heel goed kunnen dat ze bij de VVD gewoon niet weten waar ze het over hebben", citeerde RTV Oost PvdA-lijsttrekker Mark Paalman.

VVD-lijsttrekker Joost ter Horst wilde met de stelling "een beetje prikkelen", maar bood wel zijn excuses aan.

De landelijke VVD wilde niets met de actie te maken hebben, liet de partij via Tweede Kamerlid Thierry Aartsen weten. "Deze poster is niet het standpunt van de VVD en maakt geen deel uit van onze campagne", aldus Aartsen in een tweet.

Toeval of niet, oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher sprong hier enkele dagen later - wellicht met een knipoog - handig op in:

GroenLinks en D66 nek aan nek in grote, progressieve steden

In een aantal grote steden belooft het spannend te worden wie de grootste partij wordt, blijkt uit een peiling van I&O Research in opdracht van GroenLinks. In Amsterdam, Utrecht en Groningen strijden GroenLinks en D66 om die titel.

De twee partijen worden in deze steden gevolgd door PvdA, VVD en Partij voor de Dieren, maar I&O houdt er gezien het meetmoment tussen 25 februari en 2 maart rekening mee dat VVD en PvdA nog heel dichtbij kunnen komen.

Er valt in ieder geval nog genoeg te winnen, want een groot deel van de kiezers zegt nog geen keus te hebben gemaakt (15 procent in Amsterdam, 16 procent in Utrecht, 19 procent in Groningen). De strijd om de zwevende kiezer moet dus nog losbarsten in deze drie grote, progressieve steden.

Verder valt op dat FVD in Utrecht wordt gepeild op slechts 0,4 procent van de stemmen, ondanks de hoop van lijsttrekker George Woodham: "Ook in Utrecht doen we mee om de prijzen."

In Den Haag gaat de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos virtueel aan kop met negen zetels, blijkt uit een peiling van I&O in opdracht van de gemeente Den Haag. D66 volgt op de tweede plek. De grote verliezer in de hofstad zou dan de VVD zijn. De liberalen zouden zakken van zeven naar vijf zetels.

Ook hier is het gros van de kiezer nog zwevend. Maar liefst een vijfde zegt nog een keuze te moeten maken.

Fractievoorzitter Richard de Mos en Rita Verdonk van Hart voor Den Haag tijdens een demonstratie voor het Tweede Kamergebouw. Fractievoorzitter Richard de Mos en Rita Verdonk van Hart voor Den Haag tijdens een demonstratie voor het Tweede Kamergebouw. Foto: ANP

Tieners in de gemeenteraad

Officieel moet je achttien jaar oud zijn om in de gemeenteraad te komen, maar de wet schrijft ook voor dat je gekozen kunt worden als je gedurende de zittingsperiode je achttiende verjaardag viert. Op dat moment word je ook pas geïnstalleerd.

Daardoor kan ook op twee veertienjarigen gestemd worden. Femke van Oosterom is verkiesbaar in Didam (zestiende op de lijst van Groot Montferland) en Kas van Alphen in Dongen (nummer zestien bij de lokale D66), zocht persbureau ANP uit.

Van Alphen is het jongste kandidaat-raadslid ooit. "Hij breekt hiermee het eerdere record dat op naam van stond van Isis Bloemsma, kandidaat-raadslid tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. Zij was veertien jaar en zeven maanden", staat er op het Instagram-account van de partij. Als hij wordt gekozen, mag hij overigens pas zitting nemen in oktober 2025.

Net als tieners stellen zich uiteraard ook ouderen verkiesbaar. De oudste kandidaat is de negentigjarige CDA'er Rie Torsing, al is de kans dat zij als nummer 35 op de lijst in de gemeenteraad van Wijdemeren komt erg klein.

Torsing ziet een parallel met de jaren vijftig als het gaat om de woningbouw. Ook toen werden er te weinig huizen gebouwd, waardoor zij acht jaar op een huis moest wachten, vertelde ze aan de lokale CDA-afdeling. Ze vind het daarom "heel erg" om te zien dat de jeugd nu weer weinig perspectief heeft op de woningmarkt.