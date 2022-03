In buurten met veel huishoudens met een laag inkomen gaan aanzienlijk minder mensen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen dan in rijkere buurten. Ook opleidingsniveau speelt een grote rol in de opkomstcijfers, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen ging zo'n 60 procent van de inwoners van rijke buurten naar de stembus. In buurten waar overwegend mensen met een laag inkomen wonen, was dat 45 procent.

Ook opleidingsniveau is van invloed op de opkomstcijfers: in buurten waar de meerderheid van de inwoners hoogopgeleid is, bracht vier jaar geleden 59 procent een stem uit. In buurten met voornamelijk lageropgeleiden was dit 45 procent.

Het statistiekbureau bekeek voor iedere buurt in Nederland wat de opkomst was bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen. Dat waren de verkiezingen van 2018 of herindelingsverkiezingen van 2017 of 2018. Deze gegevens zijn vervolgens gekoppeld aan cijfers over inkomen en opleidingsniveau.