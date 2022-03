Gemeenteraden krijgen steeds meer ingewikkelde dossiers op hun bordje. Enkele jaren geleden werden ze verantwoordelijk voor de jeugdzorg, recent is daar de energietransitie bijgekomen. Het dreigt te veel te worden, waarschuwt hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga van de Rijksuniversiteit Groningen.

"De gemeente is nu verantwoordelijk voor de jeugdpsychiatrie. Dat kan natuurlijk niet", zegt Elzinga.

"Raadsleden zijn in principe amateurs op dit gebied. Die zadel je dan op met dit soort ingewikkelde dossiers. Dat moet je niet willen. Zij worden zo een fuik ingedreven", aldus de hoogleraar.

De gemeente had wat Elzinga betreft sowieso nooit verantwoordelijk moeten worden voor de jeugdzorg. "Misschien kunnen gemeenten een rol spelen bij de signalering als er iets niet goed gaat, maar niet bij de vervolgstappen. We doen maar wat, het is gooi-en-smijtwerk."

Groot deel van gemeentegeld krijgt verplichte bestemming vanuit Den Haag

Elzinga deed de afgelopen twee jaar onderzoek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken over de rol van de gemeenteraden. Eind vorig jaar publiceerde hij zijn rapport met aanbevelingen voor het kabinet.

Zo adviseert hij onder andere om de positie van de minister van Binnenlandse Zaken (op dit moment Hanke Bruins Slot) te versterken, zodat die meer te zeggen krijgt over welke taken gemeenten wel en welke zij niet moeten uitvoeren.

Ook zouden gemeenten meer te zeggen moeten hebben over het geld dat zij krijgen uit het gemeentefonds van het Rijk, de belangrijkste financieringsbron. Dat betekent dus niet per se meer geld, benadrukt Elzinga.

Het gemiddelde budget voor Nederlandse gemeenten is al hoog, veel hoger vergeleken met andere gemeenten in Europa. Een groot deel van dat geld krijgt echter een verplichte bestemming mee vanuit Den Haag. "Daar kun je geen politiek mee bedrijven", zegt Elzinga.

Hij ziet dat bibliotheken en zwembaden dichtgaan, omdat er financiële tekorten in de jeugdzorg zijn. "Een raadslid wil natuurlijk iets doen voor de gemeenschap. Daarom kiest iemand voor de lokale politiek. Vervolgens ben je aan het bezuinigen, omdat je allerlei taken van de centrale overheid krijgt."

'Eens in de drie jaar komt er een groot takenpakket bij'

Het gevolg is volgens Elzinga een enorm hoge omloop van het aantal raadsleden. "Ongeveer een derde van de raadsleden houdt er na een termijn van vier jaar mee op. Dat is spectaculair hoog. Je komt een gemeenteraad binnen om iets voor elkaar te krijgen, maar 80 procent van de tijd ben je met de uitvoer van ingewikkelde taken bezig."

Minister Bruins Slot ziet in de aanbevelingen van Elzinga "belangrijke handvatten", liet ze onlangs in een Kamerbrief weten. Ze gaat eerst in gesprek met vertegenwoordigers van gemeenten om te peilen hoe zij hier in staan.

De hoogleraar hoopt dat er iets verandert. "Eens in de drie jaar komt er weer een groot takenpakket bij. Per 2023 is dat bijvoorbeeld de ingewikkelde Omgevingswet. Gemeenten bezwijken daar uiteindelijk onder. "