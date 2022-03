De gemeente moet vluchtelingen opvangen, de capaciteit van het COA moet worden vergroot, de asielzoekerscentra in de gemeente moeten sluiten: zomaar een aantal stellingen die terugkomen in verschillende kieswijzers voor de gemeenteraadsverkiezingen. De opvang van asielzoekers is al jaren een thema dat in veel gemeenten een grote rol speelt, maar welke bevoegdheid heeft een gemeente eigenlijk bij het openen of sluiten van een azc?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet zorgen voor voldoende opvanglocaties. Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt wekelijks bekend hoe groot de asielinstroom is. Ook worden er jaarlijks twee prognoses gemaakt.

Het COA bekijkt vervolgens of er extra locaties nodig zijn en bespreekt dit aan de landelijke regietafel, waar onder anderen ministers aan deelnemen.

Hoewel er aan deze tafel wordt besproken hoeveel plekken er nodig zijn, is het niet zo dat daar "vlaggetjes op de landkaart" worden gezet, legt een woordvoerder van het COA uit. Wel wordt geprobeerd om de locaties te spreiden over Nederland.

Als het COA een bepaalde locatie of gemeente op het oog heeft, gaat ze het gesprek aan met het college van die gemeente. In principe hoeft de gemeenteraad niet in te stemmen, maar eigenlijk worden de raadsleden altijd betrokken bij het proces vanwege de politieke en maatschappelijke gevoeligheid.

Ook worden er om die reden vaak informatiebijeenkomsten gehouden met de inwoners. Vervolgens sluit het COA een contract met de gemeente.

De gemeente Cranendonck heeft zo'n contract gesloten met het COA. In Budel worden op het terrein van de voormalige Nassau-Dietzkazerne sinds 2014 asielzoekers opgevangen.

Al sinds de jaren vijftig staat de gemeente klaar voor vluchtelingen. Dat zit volgens wethouder Marcel Lemmen "in de volksaard". De inwoners van Budel vonden het volgens hem dan ook jammer dat een andere azc-locatie in 2017 werd gesloten. "De mensen stonden de bussen uit te zwaaien."

Maar het draagvlak is de afgelopen tijd sterk afgenomen. Zowel Jordy Drieman, fractievoorzitter van de lokale VVD, als Marie Beenackers-van Poppel, lijstduwer van lokale partij Pro6, heeft dit zien gebeuren.

"In de loop van de jaren is de instroom veranderd. Van vluchtelingen naar mensen die hier niks te zoeken hebben, maar niet uitgezet worden", vertelt Drieman.

Ook Beenackers-van Poppel, die zestien jaar in de raad zat, erkent dat de zogeheten veiligelanders voor overlast zorgen. Zo moest de politie in drie maanden tijd tweehonderd keer in actie komen voor incidenten in het azc.

Toch hebben beide partijen (VVD en Pro6) een ander standpunt over het al dan niet sluiten van het azc.

De samenstelling van de huidige gemeenteraad van Cranendonck.

Azc speelt in de aanloop naar de verkiezingen grote rol in Budel

Zo ziet de VVD het liefst dat het azc vandaag nog de deuren sluit. "Voor ons is het inmiddels gewoon klaar. We hebben iedereen ruim de tijd gegeven om de problemen aan te pakken, dat is niet gebeurd", vertelt Drieman.

"Den Haag laat ons in de kou staan", vindt ook Beenackers-van Poppel. Maar Pro6 wil het azc niet sluiten: "Vooral de oorlog nu geeft maar weer eens aan hoe groot de behoefte is. Het is jammer dat een paar het voor een grote groep mensen verpesten", aldus de lijstduwer. Wel moet de veiligheid van alle betrokkenen en inwoners gewaarborgd worden.

Partijen willen contract laten ontbinden, maar dat kan niet zomaar

Vanuit de gemeenteraad kreeg het college begin dit jaar de vraag of het contract met het COA kan worden opengebroken, zodat het azc per direct kan sluiten. In 2024 loopt het tijdelijke bestemmingsplan af, de bestuursovereenkomst met het COA in 2028.

Volgens het college is een "actieve sluiting" juridisch niet mogelijk. Wethouder Lemmen benadrukt daarnaast dat een goed opvangstelsel van nationaal belang is. De locatie in Budel is naast Ter Apel de enige vreemdelingenlocatie van Nederland.

Maar Drieman legt zich er niet zo een-twee-drie bij neer. "Je kan tegen een bepaalde prijs onder elk contract uitkomen. De keuze is aan de kiezer", doelt hij op de aanstaande stembusgang. Zijn partij pleit ondanks de antwoorden van de wethouder nog steeds voor een eerdere sluiting. Als dit niet lukt, wil de VVD dat het azc sowieso in 2024 de deuren sluit.

Lemmen deelt de zorgen van de raadsleden en de gemeente is continu in gesprek met het COA en de staatssecretaris om te zoeken naar een oplossing om de overlast tegen te gaan. Wel is hij van mening dat als er afspraken zijn gemaakt, je deze niet zomaar naast je neer kunt leggen als iets je niet aanstaat.

Volgens COA dragen gemeenten over het algemeen hun steentje bij

Veel gemeenten voelen zich inderdaad verantwoordelijk voor het opvangen van asielzoekers, stelt het COA. Contracten worden ook regelmatig verlengd.

Sommige gemeenten willen zelfs een (grote) opvanglocatie vanwege de voordelen. Het brengt werkgelegenheid en kan er zelfs voor zorgen dat een kleine school open kan blijven.

Een gemeente gaat dus allereerst zelf over het openen van een azc en noodopvang. Alleen als het COA uiteindelijk helemaal vastloopt, wijst Den Haag plekken aan voor crisisnoodopvang, maar dit gaat om zeer tijdelijke locaties. Dit gebeurde voor het laatst in 2015 en 2016.

Het azc in Budel blijft, ongeacht verkiezingscampagnes en verkiezingsbeloftes, de komende jaren dus nog open. Wel is de toekomst vanaf medio 2024 onzeker. Het besluit over het bestemmingsplan van de voormalige Nassau-Dietzkazerne ligt in handen van de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe bestuur.