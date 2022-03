Over anderhalve week gaan de stembussen open voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij houden je met onze verkiezingsupdates op de hoogte van verschillende onderwerpen die lokaal, maar soms ook nationaal spelen.

Wil je weten welke lokale partij het best bij jouw mening past? Klik hier om naar onze kieswijzer te gaan.

Bij de lokale politiek denken mensen al snel aan belastingen, de aanpak van verkeersknelpunten, de kosten van openbare voorzieningen zoals de bibliotheek en het groen in hun dorp of stad. Maar de gemeente gaat ook over grotere onderwerpen, zoals de energietransitie, jeugdzorg en de woningbouw.

Dit laatste onderwerp is voor mensen zelfs een belangrijke reden om te gaan stemmen. Hoewel veiligheid en leefbaarheid nog steeds het belangrijkste verkiezingsthema is, heeft wonen aan urgentie gewonnen, concludeerde onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang in de aanloop naar de verkiezingen twee keer per week een update

Dit kwam ook naar voren uit een analyse van onderzoeksbureau Citisens. Van de tien stellingen die het meest voorkomen in de digitale stemhulp MijnStem gaan er drie over de bouw van woningen.

Deze stemhulp wordt voor elke gemeente specifiek ontwikkeld, maar een veelvoorkomende vraag luidt bijvoorbeeld: moeten er meer woningen voor starters, of voor gezinnen gebouwd worden? Ook komt de volgende vraag veel voor: moet er binnen of buiten de bebouwde kom gebouwd worden?

Dat wonen voor mensen een belangrijke reden is om te stemmen, is geen verrassing. Er is een nijpend tekort aan woningen en veel mensen betalen torenhoge huren. Ook in de landelijke politiek is het een populair thema onder partijen die campagne voeren. Zo presenteerde het CDA donderdag zijn woonvisie en organiseerde GroenLinks vorige maand een bijeenkomst over de wooncrisis.

Lokale afdelingen van landelijke partijen hebben niet per se voordeel

Landelijke partijen, zoals CDA en GroenLinks, hebben dan misschien wel het voordeel dat ze sneller in het landelijke nieuws komen, maar de lokale partijen (die niet gelieerd zijn aan een landelijke partij) zijn al jaren gezamenlijk de grootste.

Dit jaar lijken deze partijen nog verder te stijgen. Uit onderzoek van EenVandaag en peilingbureau Ipsos blijkt dat mogelijk 47 procent van de mensen zeker of misschien op zo'n partij gaat stemmen.

Dit komt onder meer doordat kiezers teleurgesteld zijn door het huidige kabinet of er kritisch op zijn. Ze gebruiken hun stem dan als proteststem. Soms staat hun partij van voorkeur ook niet op de lijst. Daarnaast heeft de VVD op gemeenteniveau altijd minder kiezers dan bij landelijke verkiezingen, puur doordat Mark Rutte niet op de kieslijsten staat. Ook hebben mensen het gevoel dat lokale partijen meer oog hebben voor de problemen in hun gemeente.

Gemiddeld zijn drie op de tien gemeenteraadsleden vrouw

Voorafgaand aan verkiezingen wordt er nog veel meer onderzocht. Zo heeft Stichting Stem op een Vrouw bekeken hoeveel vrouwelijke raadsleden Nederland op dit moment telt.

In slechts zeven raden zijn vrouwen in de meerderheid en gemiddeld zijn drie op de tien gemeenteraadsleden vrouw. De stichting heeft ook geturfd wat de meest voorkomende voornamen van raadsleden zijn. De top tien bestaat volledig uit mannennamen. De meeste mannen in de raadzalen heten Jan, Peter en Henk.

Wie weet brengen de verkiezingen van aanstaande maart hier verandering in.

Tijdens het eerste grote verkiezingsdebat op vrijdagavond, georganiseerd door de NOS, kon het niet anders dan dat het vooral over de oorlog in Oekraïne ging. Fractieleiders in de Tweede Kamer kwamen hier steeds op terug, ook al gingen de onderwerpen vooral over lokale kwesties.

Bijvoorbeeld over de alsmaar stijgende gasprijs. De landelijke politici willen via de gemeenten regelen dat mensen minder gas verbruiken en financieel worden gecompenseerd.

Stem op de beste verkiezingsposter

We sluiten deze verkiezingsupdate af met aandacht voor de verkiezing van de beste poster, die wordt georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De genomineerden zijn De Bossche Groenen in Den Bosch, GemeenteBelangen in Het Hogeland, de PvdA in Leiden, de Roosendaalse Lijst en de ChristenUnie in Rotterdam. De finalisten zijn geselecteerd door een jury onder leiding van Christian Burgers, hoogleraar strategische communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De winnaar wordt bepaald door het publiek. Stemmen kan tot uiterlijk 10 maart.