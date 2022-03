Op 14, 15 en 16 maart zijn de stembussen open voor de gemeenteraadsverkiezingen. We houden je met onze campagne-updates op de hoogte van verschillende onderwerpen die lokaal, maar soms ook nationaal spelen.

Wil je weten welke lokale partij het best bij jouw mening past? Klik hier om naar onze kieswijzer te gaan.



Lokale verkiezingen terwijl elders op het continent een oorlog is losgebroken. Landelijke aandacht opeisen voor de gemeenteraad was vaak al lastig, en dat wordt er niet eenvoudiger op nu Russische troepen massaal richting de Oekraïense hoofdstad Kiev oprukken.

Je zou bijna vergeten dat lokaal hevige discussies worden gevoerd over bijvoorbeeld het gemeentefonds, de geldpot van de Rijksoverheid waar gemeenten financieel het meest van afhankelijk zijn.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang in aanloop naar de verkiezingen twee keer per week een update

De roep om meer geld uit deze middelen van zo'n tachtig kleine gemeentes in Nederland die zich recent hebben verenigd in K80 ging vorige week dan ook geruisloos voorbij.

Deze gemeenten, met maximaal zo'n twintigduizend inwoners, maken bezwaar tegen de nieuwe verdeling van het gemeentefonds die voor 2023 staat gepland. Daardoor krijgen grote steden er miljoenen bij, terwijl er voor 'de kleintjes' juist minder overblijft, schrijft Binnenlands Bestuur.

Niet met partijen van Baudet en Wilders

Bij de aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen enkele weken geleden ging het bij enkele partijen vooral over wat er niet moet gebeuren.

GroenLinks, D66, CDA en VVD riepen hun lokale fracties ertoe op niet met FVD en/of PVV in een college te gaan.

"Het is onze plicht om onze democratie te beschermen", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver over het uitsluiten van deze radicaal-rechtse partijen

Vanuit landelijk oogpunt is deze oproep misschien te begrijpen: partijen willen zich voor een zo breed mogelijk publiek profileren.

Het kan voor niemand een verrassing zijn dat GroenLinks en D66 niet met radicaal-rechts gemeenten willen besturen. Voor VVD en CDA is dat minder vanzelfsprekend: deze partijen zaten ooit landelijk in een gedoogconstructie met de PVV.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar laaide discussie op of de partijen met het FVD van Thierry Baudet in een kabinet wilden zitten.

Partijleiders Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) stuurden voorzichtig. Rutte riep "desnoods" op om niet samen te werken en Hoekstra vond "dat het niet kan".

Wel lijstduwer, niet in de raad

Maar zoals gebruikelijk viel de landelijke bemoeienis verkeerd. Lokale afdelingen van VVD en CDA waren ook lang niet allemaal van plan FVD en PVV bij voorbaat uit te sluiten, bleek uit onderzoek van BNR onder dertig gemeenten waar de partijen verkiesbaar zijn.

Het woord is eerst aan de kiezer, is een door BNR vaak geciteerd antwoord op de vraag of PVV en FVD moeten worden uitgesloten als partner in het college.

Een ander terugkerend fenomeen is de bekende lijstduwer die bij voorbaat al laat weten niet in de raad te gaan zitten, ook niet als er voldoende voorkeursstemmen worden binnengehaald.

Zo vinden Maarten van Rossem (PvdA in Utrecht) en Tim Coronel (lokale partij Nieuw Elan in Alphen aan den Rijn) zichzelf niet geschikt als raadslid, zeggen ze. Kiezersbedrog, of welkome extra aandacht voor de verkiezingen? Politicologen zijn er verdeeld over.

Feit is dat de populariteit voor de gemeenteraadsverkiezingen al jaren flink achterblijft vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen. Met een opkomst van respectievelijk 55 procent in 2018 en bijna 80 procent vorig jaar is alle extra aandacht welkom, zou je zeggen.