PVV-campagnefilm over islam niet strafbaar volgens Openbaar Ministerie

In het filmpje werd de tekst 'islam is' getoond, gevolgd door woorden als 'discriminatie, geweld, terreur, vrouwenhaat, homohaat, jodenhaat en christenhaat'.

"De uiting in zijn geheel moet zo begrepen worden dat deze alleen gaat over de islam als godsdienst en niet over de aanhangers van die godsdienst", laat het OM in een reactie weten. Omdat het filmpje dus niet over een groep mensen gaat, is deze niet strafbaar.

Ook wordt de kijker volgens justitie niet aangezet of opgehitst om iets strafbaars te doen. De zeventien mensen die aangifte hebben gedaan, zijn geïnformeerd over de beslissing van het OM.

Zowel premier Mark Rutte als PvdA-leider Lodewijk Asscher hadden destijds kritiek op het filmpje. D66 zei dat het filmpje "veel te ver" gaat.