GroenLinks definitief grootste in Amsterdam, zetel voor Sylvana Simons

Die wijkt niet af van de prognose: GroenLinks pakt tien zetels en is voor het eerst de grootste. D66, die voorheen de grootste in Amsterdam was, verliest fors en gaat van 14 naar acht zetels.

Nieuwkomers Denk en Forum voor Democratie komen met 3 zetels in de raad. ChristenUnie en Bij1, de partij van Sylvana Simons, zijn met een zetel voor het eerst in de raad gekozen. De PvdA halveert naar vijf zetels, net als de SP die drie zetels overhoudt. De VVD behoudt zes zetels en de PvdD gaat van een naar drie zetels.

Amsterdam staakte woensdag de telling toen slechts 69 procent van de stemmen geteld was. Normaliter heeft de hoofdstad dan vaak 85 tot 90 procent al geteld, maar volgens Rob Kalse, hoofd verkiezingen in Amsterdam, duurde het tellen dit keer mogelijk langer omdat de stemmen op het referendum over de de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten en de stadsdeelcommissies ook geteld moesten worden.

Rotterdam en Den Haag

De uitslag van Amsterdam verandert niets aan het landelijk beeld. Het CDA blijft grootste partij, gevolgd door de VVD en D66. GroenLinks is de vierde partij van het land. De grote winnaars van de verkiezingen zijn de lokale partijen.

Wat vrijdag wel is veranderd, is de zetelverdeling in Rotterdam en Den Haag. Denk pakt daar vier in plaats van drie zetels en de PVV gaat van voorspelde twee naar een zetel. In Den Haag pakt de grote winnaar Groep de Mos niet negen, maar acht zetels en krijgt de Haagse stadspartij er juist een zetel bij en komt uit op drie.

Lijstduwer van de PVV in Den Haag Henk Bres, die in opspraak kwam na onder andere een tweet waar hij sprak over "fucking cancer muslims", heeft genoeg voorkeurstemmen gehaald om in de raad plaats te nemen. Daar heeft de PVV in plaats van zeven nog maar twee zetels over.