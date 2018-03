Partijen in zeker vier plaatsen willen hertelling stemmen

Dat melden de diverse regionale omroepen.

In principe is een hertelling alleen mogelijk als er fouten zijn gemaakt of aantoonbaar fraude is gepleegd. In deze gevallen gaat het om restzetels die moeten verdeeld. In de vier gemeenten is het verschil tussen twee partijen minimaal.

In Maastricht komt D66 twee stemmen te kort voor een extra zetel. In Beek gaat de strijd tussen BBB-NDB en Progressief Beek die allebei menen recht te hebben op de restzetel.

Loting

In Zeewolde vecht de partij Burger Belang voor een zetel. De partij zat in de raad maar dreigt te verdwijnen. Als Burger Belang de zetel niet krijgt, gaat deze naar D66. In dit geval is er wel het vermoeden dat er fouten zouden zijn gemaakt.

In Venray hebben de partijen CDA en Venray Lokaal exact even veel stemmen gekregen. De wet schrijft voor dat in dit uitzonderlijke geval moet worden geloot om de zetel die te verdelen is. Maar beide partijen willen liever dat er een officiële hertelling plaatsvindt om het democratische proces recht te doen.

In Dalfsen had het CDA een hertelling aangevraagd, omdat de christendemocraten dachten één stem te kort te komen voor een restzetel, die daarom naar de lokale partij Gemeentebelangen zou gaan. Na controle van de stemprocedure bleek het echter te gaan om zes stemmen. De burgemeester van de Overijsselse plaats zag daarom geen reden voor een hertelling.

De centrale stembureaus in de vier overige gemeenten moeten ook vrijdag besluiten of er een hertelling plaatsvindt.

