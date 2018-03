Jos van Rey ziet af van wethouderschap Roermond om coalitie te vormen

Bekijk hier de uitslag in jouw gemeente

De LVR werd woensdag tijdens de verkiezingen met negen zetels de grootste fractie in de gemeenteraad van Roermond, op de voet gevolgd door GroenLinks met zeven zetels.

De LVR zat vier jaar in de oppositie nadat de andere partijen vier jaar geleden weigerden een mogelijk wethouderschap van de inmiddels wegens corruptie veroordeelde Van Rey te accepteren.

Nu maakt Van Rey volgens een woordvoerder van de LVR de weg vrij voor besprekingen met andere partijen. Hij wil wel raadslid blijven, maar geen wethouder. "Wij halen hiermee alle belemmeringen weg bij andere partijen om met ons te praten'', zei LVR-raadslid Dirk Franssen.

Van Rey is in december in hoger beroep veroordeeld voor een jaar voorwaardelijke celstraf door het gerechtshof in Den Haag vanwege corruptie, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen. Hij is in cassatie gegaan tegen de uitspraak.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!