Exitpoll: 'GroenLinks in Amsterdam en Utrecht de grootste ten koste van D66'

Dat is de uitslag van de exitpoll die door Ipsos in opdracht van de NOS werd gehouden in Rotterdam, Utrecht, Weert, Enschede, Emmen en Amsterdam. Een exitpoll is geen officiële uitslag maar een peiling op basis van het stemgedrag van kiezers.

De afgelopen vier jaar had D66 in beide steden de meeste zetels, maar het lijkt erop dat GroenLinks er nu met de winst van door gaat.

De partij verdubbelt in de hoofdstad bijna in zetels en komt uit op 11, terwijl D66 lijkt af te stevenen op 9 van de 45 zetels.

In Utrecht is het beeld bijna hetzelfde. GroenLinks stijgt naar 12 zetels, D66 zakt naar 9. In beide steden eindigt D66 wel als tweede partij.

In Amsterdam is het verder opvallend dat nieuwkomers Denk en Forum voor Democratie zetels halen, met respectievelijk 3 en 2 zetels komen die partijen in de raad. Ook Bij1 van Sylvana Simons lijkt en zetel te gaan halen.

Naast D66 is ook de PvdA de grote verliezer in Amsterdam en Utrecht, de partij halveert naar 5 zetels in de hoofdstad waar de sociaaldemocraten van oudsher onafgebroken de verkiezingen wisten te winnen. In Utrecht zakte de partij van 5 naar 2 zetels.

Rotterdam

In Rotterdam wordt Leefbaar Rotterdam volgens diezelfde exitpoll opnieuw de grootste partij (11 van de 45 zetels) bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook hier komen nieuwe gezichten in de gemeenteraad. Denk doet voor het eerst mee, samen in dertien andere gemeenten, en wint vier zetels. Ook de PVV zit bij de nieuwkomers, de partij van Geert Wilders komt uit op 2 zetels.

Er was in aanloop naar de verkiezingen veel aandacht voor Rotterdam. Leefbaar Rotterdam werd vier jaar geleden met ruime afstand de grootste partij met 14 zetels, de partij verliest dus wel drie zetels zoals het er nu uitziet.

Ook nu kan het gezien de exitpolls haast niet anders dat de partij er met de winst vandoor gaat, ondanks dat ze er met de PVV op de rechterflank een concurrent bij hebben.

"Er is nog geen stem geteld, maar het is boven verwachting. We gaan wel iets achteruit, maar het is een topprestatie voor ons allemaal. Niet verslagen door de PVV en daar zijn we ontzettend blij mee", zei Leefbaar-leider Joost Eerdmans in een eerste reactie tegen de NOS.

De stad wordt nu nog bestuurd door Leefbaar, D66 en het CDA. Die laatste twee partijen verliezen.

Denk en PVV

Het algemene beeld van de drie grote gemeenten is dat van de kleinere partijen Denk en PVV zetels winnen. De partij van Geert Wilders wint dus wel, maar Denk haalt in zowel Rotterdam als Utrecht meer zetels dan haar natuurlijke politieke opponent PVV.

Denk richt zich in de veertien gemeenten waar zij meedoen vooral op kiezers met een migrantenachtergrond, een groep die voorheen vaak op de PvdA stemde.

De winst lijkt in ieder geval dan ook ten koste te gaan van de PvdA. De sociaaldemocraten lijken in Rotterdam en Utrecht opnieuw stemmen te verliezen.

Tot begin deze eeuw was de PvdA in de Maasstad heer en meester, maar de reeks onafgebroken verkiezingsoverwinningen eindigde toen Leefbaar in 2002 zijn intrede in de gemeentepolitiek deed. Het tij lijkt alsnog niet gekeerd.

De partij van Geert Wilders voerde in Rotterdam en Utrecht (de PVV deed niet mee in Amsterdam) geen succesvolle campagne. De lijsttrekker in Rotterdam stapte binnen 24 uur na aantreden op en in Utrecht kwam de PVV-partijleider in opspraak na zijn uitspraak dat hij de moskee in Utrecht "bij wijze van spreken" liever ziet afbranden.

De PVV doet in totaal in dertig gemeenten mee. Een forse toename vergeleken met de twee (Den Haag en Almere) steden waar de partij nu zit, maar flink minder dan de eerder door Wilders aangekondigde zestig gemeenten.

Schiermonnikoog

De gemeente Schiermonnikoog kwam, zoals wel vaker, om 21.13 uur als eerste met de officiële uitslag. De lokale partij Samen Voor Schiermonnikoog werd de grootste. Ook op Vlieland en in Rozendaal weten ze al hoe de gemeenteraad eruit komt te zien.

De drie gemeenten strijden traditiegetrouw wie als eerst alle stemmen heeft geteld.