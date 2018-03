Rotterdamse student opgepakt voor beïnvloeden verkiezingen

Doe de stemhulp | Stemlokalen in jouw buurt | Volg ons verkiezingsblog

In de brief wordt Rotterdammers gevraagd een test af te leggen om te kijken of ze genoeg weten van het Nederlandse democratische stelsel. Een tweede verdachte wordt later verhoord.

Vooralsnog houdt de politie er rekening mee dat de brief in omloop is gekomen als gevolg van een schoolopdracht. Maar het heeft wel geleid tot beïnvloeding van de verkiezingen, aldus de politiewoordvoerster. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De gemeente Rotterdam waarschuwde dinsdag, de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen, voor de misleidende brief. De gemeente deed aangifte. Burgemeester Ahmed Aboutaleb liet woensdag weten dat hij een hartig woordje met ''de nepperd" gaat spreken. Aboutaleb kreeg de nacht naar woensdag een mailtje waarin de student opbiechtte dat hij de ophef had veroorzaakt. Het zou gaan om een onderzoeksproject van studenten.

Woning

De politie was de verdachte snel op het spoor en doorzocht dinsdagavond zijn woning. De student zit nog vast, de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De website waarop Rotterdammers werden aangemoedigd om de 'stemdrempeltest' te doen is uit de lucht gehaald.