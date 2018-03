Hoe lokale partijen de macht in de gemeenten overnemen

Bekijk de uitslagen | Volg ons liveblog

De lokale partijen kwamen de vorige raadsverkiezingen ook al als grootste uit de bus. Toen haalden zij ruim 27 procent van de stemmen. Het CDA, die toen de grootste landelijke partij werd, haalde 14 procent.

In Den Haag is Groep de Mos, van oud-PVV'er Richard de Mos, de grote winaar geworden: de partij wist zich succesvol te profileren als 'ombudsman' voor de gewone Hagenaar en werd daarvoor beloond met negen zetels. Leefbaar Rotterdam levert weliswaar drie zetels in, maar blijft met enige afstand de grootste partij in de Maasstad.

Lokale partijen doen al jaren mee in de gemeentepolitiek. Dat ze het over het hele land goed doen, en zelfs de grootste politieke stroming zijn, is een relatief nieuw fenomeen.

Opmars

In het katholieke zuiden wordt al langer op lokale partijen gestemd. Dat werd na de ontzuiling wat minder, maar sinds de opkomst van de 'Leefbaar'-partijen eind jaren '90, hebben zij hun opmars ingezet.

In 2002 won Leefbaar Rotterdam onder leiding van Pim Fortuyn de gemeenteraadsverkiezingen en werd uit het niets de grootste partij in de raad; een revolte tegen de gevestigde orde die zich niet veel later vertaalde zich dat in de winst van Lijst Pim Fortuyn (LPF) bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Ingangen

De gevestigde landelijke partijen hebben nog geen adequaat antwoord gevonden op de lokale partijen. VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Alexander Pechtold probeerden in aanloop naar de verkiezingen nog te benadrukken dat hun raadsleden ingangen hebben bij het provinciaal en landelijk bestuur.

D66-leider Alexander Pechtold omschreef lokale partijen als "een snelweg zonder afrit". "Zij hebben hun wortels misschien wel in de samenleving, maar "hebben geen toegang tot de boomtoppen van Brussel of het Binnenhof", zei hij.

Maar lokale partijen onderscheiden zich juist van landelijke partijen ómdat zij niet gebonden zijn aan een landelijke partij, zo schreef het politieke blog Stuk Rood Vlees onlangs.

Ook een sterke focus op lokale thema's en een afwezigheid van landelijke partijen die lokaal niet overal meedoen (zoals de PVV, 50plus of PvdD) zijn bepalend voor een stem op een lokale partij.

Ook in de Tweede Kamer vindt overigens steeds meer versplintering plaats. Met de definitieve teloorgang van de oude zuilen wordt het voor de gevestigde partijen moeilijker om hun traditionele achterban vast te houden.