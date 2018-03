Rond middernacht bijna kwart van de stemmen raadsverkiezingen geteld

Volg ons verkiezingsblog | Bekijk de uitslagen

Stembussen gemeenteraadsverkiezingen en referendum Wiv om 21.00 uur gesloten.

Exitpoll referendum: 49 procent voor, 48 procent tegen 'aftapwet'.

Schiermonnikoog om 21.13 uur eerste gemeente met echte uitslag.

De Verkiezingsdienst van het ANP heeft alle 335 gemeenten waar de raadsleden worden verkozen gevraagd hoe laat ze de uitslag verwachten te hebben.

Een derde verwacht dat het tellen tussen woensdag 23.30 uur en donderdag 0.30 uur klaar is. Bijna een kwart van de gemeenten dacht tussen 22.30 en 23.30 uur klaar te zijn en slechts 4 procent dacht dat de uitslag al voor 22.30 uur bekend is. Iets voor 0.00 uur was bijna een kwart van de stemmen geteld.

Een op de vijf gemeenten denkt dat de uitslag tussen 0.30 en 3.00 uur komt en een op de vijf gemeenten kan geen schatting geven.

Eerste eindstand

De gemeente Schiermonnikoog heeft woensdag om 21.13 als eerste de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. De opkomst was 83 procent. De partij Samen Voor Schiermonnikoog werd de grootste.

De strijd om het melden van de eerste uitslag speelt zich traditioneel af tussen Schiermonnikoog, het Gelderse Rozendaal en Vlieland. Bij de Kamerverkiezingen vorig jaar won Schiermonnikoog ook. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 streek Vlieland met de eer.

Rotterdam verwacht de eerste grote stad te zijn die met de uitslag komt. De Maasstad dacht dat tussen 22.30 en 23.30 uur bekend zou zijn hoe de ongeveer half miljoen kiezers hebben gestemd, maar om 0.00 uur was de uitslag nog niet bekend. Amsterdam en Den Haag geven geen inschatting, Utrecht denkt rond middernacht klaar te zijn.

Problemen

Er kwamen op de verkiezingsdag ''achter elkaar'' klachten binnen van mensen met een beperking die problemen hebben met stemmen. Dat zegt een woordvoerder van het College voor de Rechten van de Mens.

Om welke gemeenten het gaat kon zij nog niet zeggen. Het college riep eerder de overheid, gemeenten en politieke partijen op ervoor te zorgen dat de gemeenteraadsverkiezingen toegankelijk zijn voor iedereen.

Ook bleek dat door falende bezorging de afgelopen weken in Nijmegen zo'n vierhonderd stempassen zijn nagestuurd, waardoor veel mensen dubbele stempassen hebben gekregen, meldt Omroep Gelderland. De omroep nam twee keer de proef op de som of daar ook mee gestemd kan worden. In beide gevallen lukte dat. De omroep concludeert dat de controle op stempassen in de stad onvoldoende is.

Een woordvoerder van de gemeente reageert dat het "systeem goed is". "En de controle moet uitstekend zijn, maar deze gevallen zijn er tussendoor geglipt."

In Rotterdam is een student opgepakt omdat hij een misleidende brief met een neplogo van gemeente Rotterdam heeft verspreid. In de brief wordt Rotterdammers gevraagd een test af te leggen om te kijken of ze genoeg weten van het Nederlandse democratische stelsel. Een tweede verdachte wordt later verhoord.

Haagse politici

De bekende gezichten uit de Haagse politiek brachten woensdagmorgen al hun stem uit. Premier Mark Rutte (VVD) deed dat bij Schoolvereniging Wolters in Den Haag, D66-leider Alexander Pechtold bracht zijn stem uit in een serviceflat in Wageningen en SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen stemde in een basisschool in Oss.

PVV-voorman Geert Wilders stemde in de Haagse volkswijk Duindorp. Hij koos Henk Bres, de nummer tien op de PVV-lijst in Den Haag. De partijleider ziet ervan af om de uitslagenavond in Terneuzen te volgen.

"Gelet op de reacties vanuit de politiek in Terneuzen en de mogelijkheid dat daardoor de verkiezingsavond niet het feestelijke karakter krijgt die zo’n avond zou moeten hebben, is besloten de uitslagenavond in Terneuzen niet bij te wonen", aldus de PVV.

