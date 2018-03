Wilders volgt uitslagen toch niet in Terneuzen

Doe de stemhulp | Stemlokalen in jouw buurt | Volg ons verkiezingsblog

"Gelet op de reacties vanuit de politiek in Terneuzen en de mogelijkheid dat daardoor de verkiezingsavond niet het feestelijke karakter krijgt die zo’n avond zou moeten hebben, is besloten de uitslagenavond in Terneuzen niet bij te wonen", aldus de PVV.

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen had eerder laten weten er ongelukkig mee te zijn dat de PVV-leider naar zijn gemeente zou komen. Tegen Omroep Zeeland zei hij dat de komst van de PVV-voorman niet alleen extra beveiligingsmaatregelen met zich mee zou brengen, maar dat hij ook bang was dat de aandacht niet meer naar de gemeentelijke politiek zou gaan.

Dat Wilders toch niet naar Terneuzen gaat, noemt Lonink in een reactie ''een winstpunt voor de lokale democratie". De burgemeester zegt twee keer een gesprek te hebben gehad met Wilders over zijn aangekondigde komst. De conclusie om toch niet af te reizen naar de Zeeuwse plaats is volgens hem ''volledig getrokken" door de PVV-leider.

Wilders zal de pers woensdagavond te woord zal staan met een reactie op de voorlopige uitslagen bij de 'patatbalie', meldt zijn partij. De patatbalie is een plek in het Tweede Kamergebouw in Den Haag.

De PVV doet dit jaar in dertig gemeenten mee aan de verkiezingen, onder meer in de Zeeuwse gemeenten Terneuzen en Tholen.

