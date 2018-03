Nederland naar de stembus voor verkiezingen en referendum

Doe de stemhulp | Stemlokalen in jouw buurt | Volg ons verkiezingsblog

Woensdag stemmen 12,5 miljoen Nederlanders in 335 gemeenten voor een nieuwe gemeenteraad

Ook kan er gestemd worden voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De stembureaus zijn geopend tot 21.00 uur.

In principe zijn de stemlokalen van 07.30 uur tot 21.00 uur open. Behalve voor de nieuwe raadsleden in ruim 330 gemeenten kan ook worden gestemd voor het raadgevend referendum over de zogenoemde 'aftapwet'.

In de Kieswet zijn uitzonderingen vastgelegd voor de zogenoemde bijzondere stembureaus die eerder of later open mogen gaan. Zo waren in enkele plaatsen, zoals Castricum, Den Haag en Zwolle, al stembureaus vanaf middernacht geopend.

Aan de uiterste sluitingstijd van de bureaus valt niet te tornen. Om 21.00 uur moeten de deuren dicht. In Groningen wordt, in verband met een gemeentelijke herindeling, pas in november 2018 gestemd voor de nieuwe gemeenteraad.

Caribisch Nederland

De stembureaus op de BES-eilanden in Caribisch Nederland - Bonaire, Sint Eustatius en Saba - zijn om 7.30 uur plaatselijke tijd (12.30 uur Nederlandse tijd) geopend. De ongeveer dertienduizend kiesgerechtigden op de eilanden kunnen vandaag niet voor hun lokale bestuur kiezen - ze kunnen alleen hun stem in het referendum uitbrengen.

Bij het in april 2016 gehouden referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne bleek dit echter allerminst succesvol. Slechts 3,7 procent van de Caribische kiesgerechtigden, ofwel 536 mensen, nam toen de moeite de gang naar het stemlokaal te maken.

Castricum

Voor zover bekend is het stembureau in de bloemenkiosk op het station van Castricum het langst open van alle stembureaus in het land. Het gros van de stemlokalen gaat om 7.30 uur open en sluit om 21.00 uur.

In Castricum maakten in de eerste vier uur 35 mensen gebruik van de mogelijkheid om 's nachts te stemmen. Met 25 mensen was de opkomst vooral in het eerste halfuur groot.

Patatbalie

De bekende gezichten uit de Haagse politiek hebben woensdagmorgen hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Premier Mark Rutte (VVD) deed dat bij Schoolvereniging Wolters in Den Haag, D66-leider Alexander Pechtold bracht zijn stem uit in een serviceflat in Wageningen en SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen stemde in een basisschool in Oss.

PVV-voorman Geert Wilders stemde in de Haagse volkswijk Duindorp. Wilders zal de uitslagenavond woensdag niet in Terneuzen volgen, zoals hij van plan was. Onder meer de burgemeester van de Zeeuwse plaats was niet blij met de komst van de PVV-man.

Hij staat de pers nu na de uitslagen te woord bij de 'patatbalie' in het Tweede Kamergebouw in Den Haag.

Later open

De eerste berichten over kleine incidentjes komen binnen. Zo zouden volgens NH Nieuws twee stembureaus later zijn open gegaan. In Hilversum omdat de sleutel van het stemlokaal zoek was en in Haarlem door miscommunicatie tussen de persoon die het lokaal zou openen en de voorzitter van het lokaal. Dit leverde een uur vertraging op.

Volgens Omroep West was er ook in Den Haag vertraging doordat de slotjes voor de stembussen niet aanwezig zouden zijn. Deze zijn nodig om het stemgeheim te kunnen bewaken.

Norovirus

Een stembureau in het Friese Hardegarijp (gemeente Tietjerksteradeel) is verplaatst in verband met een uitbraak van het norovirus, liet de gemeente weten.



Het gaat om het stembureau in woonzorgcentrum Bennemastate. Omdat de gemeente geen risico’s wil nemen is het stembureau, mede op advies van de GGD, verplaatst naar multifunctioneel centrum MFC It Maskelyn waar al een stemlokaal was ingericht. Bennemastate was niet het enige stembureau In Hardegarijp. De inwoners kunnen ook terecht in kerk Nieuw Perspectief.



Het Brabantse dorp Herpen (gemeente Oss) besloot maandag ook een stembureau te sluiten en het te verplaatsen wegens het norovirus. Het virus is zeer besmettelijk en kan ontsteking van de darmen veroorzaken.

Bijzondere locaties

Behalve op 'gewone' locaties zoals scholen, gemeentehuizen of verzorgingscentra kan in diverse steden ook op bijzondere plekken worden gestemd. Zo kunnen inwoners van de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas in een drive-instembureau stemmen. Ze hoeven er niet eens de auto voor uit.

Amsterdammers kunnen stemmen in onder meer het Amsterdam Museum en op hoog niveau in de bijna 100 meter hoge A'DAM Toren aan het IJ.

Stemmen in bussen en trams

Stemmen in bussen of trams kan ook. In Arnhem is een trolleybus uit 1949 ingericht als mobiel stembureau. Hagenaren kunnen stemmen in tramlijn 11 die heen en weer rijdt tussen 9.00 en 17. 00 uur. In Drechterland, Hollands Kroon en Velsen rijdt een Amerikaanse schoolbus rond. Heemskerk en Schagen hebben gekozen voor een Londense dubbeldekker.

Eindhoven heeft twee bijzondere stemlocaties. Stemgerechtigden kunnen woensdag terecht in de kamer van burgemeester John Jorritsma in het stadhuis en op de redactie van het Eindhovens Dagblad. Rotterdammers 'op Zuid’ kunnen hun stem uitbrengen in het roltrappengebouw van de Maastunnel op het Charloisse Hoofd.

