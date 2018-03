Eerste stemlokalen in Castricum, Den Haag en Zwolle geopend

Doe de stemhulp | Stemlokalen in jouw buurt | Volg ons verkiezingsblog

De stembureaus in Den en Zwolle gaan anderhalf of twee uur later wel weer dicht. In het station in Castricum kan tot 20.00 uur worden gestemd.

Voor zover bekend is het stembureau in de bloemenkiosk op het station van Castricum het langst open van alle stembureaus in het land. Het gros van de stemlokalen gaat om 7.30 uur open en sluit om 21.00 uur.

Om 5.15 uur zullen veel bureaus op andere stations opengaan, zodat vroege reizigers daar al hun stem kunnen uitbrengen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!