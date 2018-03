Eerste kiezers brengen stem uit voor gemeenteraadsverkiezingen

Doe de stemhulp | Stemlokalen in jouw buurt | Volg ons verkiezingsblog

De stembureaus in Den Haag en Zwolle zijn later wel weer dicht gegaan. In het station in Castricum kan tot 20.00 uur worden gestemd.

Voor zover bekend is het stembureau in de bloemenkiosk op het station van Castricum het langst open van alle stembureaus in het land. Het gros van de stemlokalen gaat om 7.30 uur open en sluit om 21.00 uur.

In Castricum maakten in de eerste vier uur 35 mensen gebruik van de mogelijkheid om 's nachts te stemmen. Met 25 mensen was de opkomst vooral in het eerste halfuur groot.

''Het gaat vooral om de publiciteit", zegt voorzitter Hans van Schoor van het stembureau. Hij wordt om 05.00 uur afgelost door de dagploeg. ''Dan kunnen we ons gaan opwarmen", zegt Van Schoor. Want in de bloemenwinkel in het station waar ze zitten ''doet de verwarming het niet", vertelt de voorzitter.

De eerste stem in Castricum werd uitgebracht door Jari Legdeur. Hij is woensdag achttien geworden en mocht voor het eerst stemmen.

