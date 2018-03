Eerste kiezers brengen stem uit voor gemeenteraad

Doe de stemhulp | Stemlokalen in jouw buurt | Volg ons verkiezingsblog

De stembureaus in Den Haag en Zwolle zijn later wel weer dicht gegaan. Op het station in Castricum kan tot 20.00 uur worden gestemd.

Voor zover bekend is het stembureau in de bloemenkiosk op het station van Castricum het langst open van alle stembureaus in het land. Het gros van de stemlokalen gaat om 7.30 uur open en sluit om 21.00 uur.

In Castricum maakten in de eerste vier uur 35 mensen gebruik van de mogelijkheid om 's nachts te stemmen. Met 25 mensen was de opkomst vooral in het eerste halfuur groot.

Publiciteit

''Het gaat vooral om de publiciteit", zegt voorzitter Hans van Schoor van het stembureau. Hij werd om 05.00 uur afgelost door de dagploeg. ''Dan kunnen we ons gaan opwarmen", zegt Van Schoor. Want in de bloemenwinkel in het station waar ze zitten ''doet de verwarming het niet", vertelt de voorzitter.

De eerste stem in Castricum werd uitgebracht door Jari Legdeur. Hij is woensdag achttien geworden en mocht voor het eerst stemmen.

Bijzondere locaties

Behalve op 'gewone' locaties zoals scholen, gemeentehuizen of verzorgingscentra kan in diverse steden ook op bijzondere plekken worden gestemd. Zo kunnen inwoners van de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas in een drive-instembureau stemmen. Ze hoeven er niet eens de auto voor uit.

Amsterdammers kunnen stemmen in onder meer het Amsterdam Museum, in een Duits restaurant op het Centraal Station en op hoog niveau in de bijna 100 meter hoge A'DAM Toren aan het IJ.

Stemmen in bussen en trams

Stemmen in bussen of trams kan ook. In Arnhem is een trolleybus uit 1949 ingericht als mobiel stembureau. Hagenaren kunnen stemmen in tramlijn 11 die heen en weer rijdt tussen 9.00 en 17. 00 uur. In Drechterland, Hollands Kroon en Velsen rijdt een Amerikaanse schoolbus rond. Heemskerk en Schagen hebben gekozen voor een Londense dubbeldekker.

Eindhoven heeft twee bijzondere stemlocaties. Stemgerechtigden kunnen woensdag terecht in de kamer van burgemeester John Jorritsma in het stadhuis en op de redactie van het Eindhovens Dagblad. Rotterdammers 'op Zuid’ kunnen hun stem uitbrengen in het roltrappengebouw van de Maastunnel op het Charloisse Hoofd.

