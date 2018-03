Partijleiders debatteren tijdens slotdebat veel over landelijke onderwerpen

Doe de stemhulp | Stemlokalen in jouw buurt | Volg ons verkiezingsblog

De partijleiders mochten zelf de stellingen aandragen waarover gedebatteerd werd en dat leverde soms vreemde debatten op. PvdA-leider Lodewijk Asscher had gekozen voor een debat over de afschaffing van de dividendbelasting. Ook Jesse Klaver (GroenLinks) wilde het daarover hebben.

Gert-Jan Segers (CU) ging met Geert Wilders (PVV) in debat ging over wie er meer oog heeft voor de regio. Beiden vonden dat zij meer dan de ander opkomen voor de regio.

Wilders had als stelling dat D66 Nederlanders zou discrimineren en wilde opheldering van D66-leider Alexander Pechtold over een appartement dat Pechtold had gekregen van een bevriende oud-diplomaat. Pechtold verwees naar de schenkingen die de PVV van buitenlandse donateurs krijg. "Ik hoop dat u uw financiën wel op orde heeft."

Asielzoekers

Andere partijleiders kozen voor stellingen die betrekking hadden op integratie en asielzoekers. Mark Rutte (VVD) koos voor de stelling 'Asielzoekers die kunnen blijven mogen niet langer worden voorgetrokken bij het toewijzen van een huis'.

Opmerkelijk is dat de VVD met de PvdA in 2016 er al voor gezorgd heeft dat vluchtelingen met een verblijfsstatus wettelijk niet meer in de groep vallen die voorrang krijgt. Er is er toen voor gekozen om dat aan de gemeenten te laten. Op dit moment mag die, afhankelijk van de situatie, zelf bepalen of er voorrang verleend zal worden.

CDA-leider Buma koos voor de stelling: 'Een succesvolle integratie begint met kiezen voor Nederland', een stelling waar Lilian Marijnissen (SP) het in beginsel mee eens was. Volgens Buma begint dat met het leren van de taal, maar volgens Marijnissen is juist onder het CDA het taalonderwijs geprivatiseerd. Het gevolg is dat er wachtlijsten zijn ontstaan en is de kwaliteit van het onderwijs verslechterd.

Wonen

Ook werd er gedebatteerd over de woningmarkt. Alle partijleiders zijn het erover eens dat de komende jaren extra moet worden bijgebouwd, maar verschillen van mening over hoe dat moet gebeuren. De SP vindt dat er meer sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd. Segers is het daarmee eens en is dat ook met de inzet van het kabinetsbeleid op het gebied van woningbouw.

Marijnissen herinnerde Segers eraan dat het voor woningcorporaties moeilijk is om bij te bouwen vanwege de verhuurdersheffing, een belasting voor woningcorporaties. Volgens Segers gaat het hier om een maatregel van het vorige kabinet en hij wilde er verder niet op ingaan.

Ook Klaver en Pechtold debatteerden over de woningnood. Klaver wil dat het middensegment, waar de huurprijs tussen de 700 en 1000 euro ligt, door de overheid gereguleerd wordt. Dat gaat Pechtold te ver. Hij wil dat er meer wordt gebouwd, zodat mensen uit de sociale huur kunnen doorstromen.

Marianne Thieme (PvdD) stoorde zich aan de opzet van het debat. "De debatten hier gaan alleen maar over ruzies tussen mensen." Ze vindt dat het alleen maar gaat over kortetermijn economische groei, terwijl het zou moeten gaan over de "zorg voor elkaar" en "een groene leefomgeving." Haar partij is tegen meer bouwen en wil juist meer groen en ruimte.

Stemoproep

Rutte sloot de avond af met een stemoproep zonder stemadvies. Hij roept iedereen op vooral te gaan stemmen op de duizenden mensen die zich kandidaat hebben gesteld.

"Zij doen het raadswerk vaak naast hun gewone baan. Dit zijn onze helden", zei hij. "Zorg voor een prachtige opkomst."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!