Op campagne met Buma (CDA): 'Wat is er in mijn gemeente gebeurd'

Moet er wel of geen nieuw zwembad komen? Lokaler kunnen de gemeenteraadsverkiezingen in het Limburgse Horst aan de Maas niet worden.

"We hebben hier geen grote problemen en dan zijn er sommige partijen die de raadsverkiezingen om het zwembad willen laten gaan", zegt de lokale CDA-lijstrekker Bob Vostermans. De vraag is of het oude zwembad moet worden opgeknapt, of dat er een nieuwe voor in de plaats moet komen.

Horst aan de Maas is een jonge gemeente met ruim veertigduizend inwoners in het noorden van Limburg, ontstaan na een fusie van de verschillende gemeenten. Qua oppervlakte is de fusiegemeente de grootste van Limburg. Een plattelandsgemeente waar heus wel meer speelt dan de komst van een nieuw zwembad. "De afgelopen vier jaar is het in de raad veel gegaan over hoeveel ruimte we de agrarische sector moeten bieden", zegt Vostermans.

'Zonder groen geen Nederlanders'

"Het gaat goed met Horst", zegt hij. "De economie draait goed." Het CDA zit op dit moment in het stadsbestuur en Vostermans is ook wethouder. Dat wil hij blijven en dat betekent campagnevoeren. Hij krijgt hulp uit Den Haag.

CDA-leider Sybrand Buma is naar het zuiden afgereisd voor een bijeenkomst op het Citaverde College, een groene school waar vmbo'ers en mbo'ers worden voorbereid op een baan in onder andere de agrarische sector. Die sector is enorm belangrijk, zegt Buma tegen de aanwezige scholieren, ondernemers en partijgenoten. "Zonder 'groen' geen eten en zonder eten geen Nederlanders", vertelt hij hen.

Buma geniet van het uitje. "In deze campagne is er weinig ruimte voor dit soort bezoekjes, omdat ik zoveel tv-optredens heb. Het wordt ook iedere campagne meer, waardoor de ruimte om dit soort dingen te doen minder wordt", zegt hij.

Netwerk

Vostermans vindt het geweldig dat de partijleider op bezoek komt, maar de focus moet wel op de lokale thema's liggen. Het zijn tenslotte gemeenteraadsverkiezingen. Hij is vooral blij met het bezoek de contacten met 'Den Haag' warm te houden. Een breed netwerk met provinciale en landelijke CDA’ers helpt om lokale problemen - die men landelijk moet oplossen - aan te kaarten, zegt Vostermans.

Buma is dan ook vooral gekomen om te luisteren. "Ik wil veel van jullie leren", zegt hij tegen de groep, "Zodat ik daar later goede dingen mee kan doen in Den Haag." De aanwezigen willen vooral dat er in het politieke debat meer begrip komt voor de agrarische sector. "Er is alleen maar kritiek op ons", zegt een leerling van het Citaverde.

Ook Buma vindt dat de boeren in het verdomhoekje worden geplaatst. "En dat terwijl het een topsector is. Dat vind ik pijnlijk. Vooral omdat je ziet hoe erg zij bezig zijn met duurzaamheid en innovatie. Het enige wat zij horen is dat ze dieren doodmaken en ons milieu verpesten."

Boerenpartij

Het CDA ziet zichzelf graag als een partij die opkomt voor de boeren. Met Jaco Geurts en Maurits von Martels heeft de landelijke fractie twee boeren in de gelederen en de partij scoort doorgaans lokaal goed in de rurale gebieden.

Maar het verzet tegen de grootschaligheid in de sector neemt toe. In veel plattelandsgemeenten zijn veehouderij, mestverwerking en de stank die erbij komt kijken belangrijke verkiezingsthema’s. In de loop der jaren is het verzet tegen de megastallen toegenomen en heeft het met de Partij voor de Dieren een politieke stem gekregen. Die partij is groeiende: vijf zetels in de Kamer en op 21 maart in vijftien gemeenten op het stembiljet.

Volgens Buma heeft de kritiek op de agrarische sector een beetje te maken met de randstedelijke mentaliteit. "Veel gemeenten hebben hun eigen lokale problemen. Amsterdam heeft Airbnb, dat speelt hier weer minder. De mensen hier in Horst zullen niet klagen over Airbnb in Amsterdam, maar Amsterdammers weten wel ontzettend te klagen over de veehouderij hier."

Hij denkt dat de verstedelijking er deels mee te maken heeft. "Steeds meer mensen trekken naar stedelijke gebieden. De mensen weten niet meer waar hun eten vandaan komt." Dus is het makkelijker om af te geven op de agrarische sector, concludeert hij.

'Doe serieus mee'

In Limburg draaien de verkiezingen zeker niet enkel om boeren. Er zijn grote problemen in de zuidelijke provincie. Problemen met drugs. De drugscriminaliteit en -overlast is gigantisch. De politie heeft de handen vol aan het oprollen van wietplantages en amfetaminielaboratoria, maar het is niet genoeg.

In februari dit jaar luidden rechercheurs de noodklok: omdat er te weinig capaciteit bij de politie is, is Nederland in de afgelopen dertig jaar verworden tot een narcostaat.

De Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) en meerdere burgemeesters roepen al jaren op om te experimenteren met gereguleerde wietteelt. Met het verstrekken van vergunningen zou de overheid beter kunnen optreden tegen illegale teelt en de criminaliteit die daarbij komt kijken.

Hoewel het CDA altijd fel tegen regulering is geweest, zijn zij akkoord gegaan met een proef. Afgesproken is dat in zes tot tien gemeenten geëxperimenteerd mag worden.

Dat het CDA regulering geen goed idee vindt, betekent niet dat Buma van plan is het experiment te saboteren. Het CDA is de vorige gemeenteraadsverkiezing de grootste landelijke partij geworden en bestuurt in veel gemeenten mee. Mocht dat succes zich herhalen dan laat Buma de lokale afdelingen vrij zelf te kiezen of zij willen experimenteren of niet.

"Ik ga niet oproepen om mee te doen, want geen enkele gemeente hoeft mee te doen", zegt Buma na afloop van de bijeenkomst. "Het is uiteindelijk echt aan de gemeente en de lokale afdelingen om daar zelf een beslissing over te nemen. Maar als je een van die gemeenten bent die meedoet aan de proef, doe dan serieus mee", luidt zijn advies.

“Zonder pers is er geen democratie” Sybrand Buma

Onderduiken

De experimenten moeten onder andere duidelijk maken of regulering tot afname van criminaliteit zal leiden. De richting waarin de criminaliteit zich toe wendt, maakt Buma zorgen, omdat het sluipenderwijs gepaard is gegaan met ondermijning. Daarmee wordt bedoeld dat de criminele onderwereld zijn weg naar de bovenwereld steeds beter weet te vinden.

"Je hoort van wethouders dat zij in toenemende mate te maken hebben met criminelen die of via bedreigingen of op andere manieren proberen druk uit te oefenen op democratische processen", zegt Buma.

Onlangs werd de burgemeester van het Limburgse Voerendaal bedreigd met een vuurwapen en vorig jaar zag een wethouder van diezelfde gemeente zijn auto in vlammen opgaan.

Het is geen probleem dat zich beperkt tot Limburg. Bouke Arends, wethouder en locoburgemeester in de gemeente Emmen, moest wegens doodsbedreigingen zelfs onderduiken in Groot-Brittannië.

De problemen zijn zo groot dat de coalitiepartijen in het regeerakkoord hebben opgenomen dat er een speciale ondermijningswet moet komen. Die moet het makkelijker maken criminele infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld aan te pakken.

'Zonder pers geen democratie'

Met enkel de ondermijningswet lossen problemen echter niet op. Buma pleit voor sterke lokale pers die de lokale politiek controleert. "In gemeenten met minder dan vijftigduizend inwoners is er bijna geen lokaal medium meer", ziet hij.

"Zonder pers is er geen democratie." Misstanden worden niet meer aan de kaak gesteld. "Want stel dat er een wethouder in jouw gemeente dingen doet die niet deugen, dat kan het gebeuren dat de meerderheid van de raad hem blijft steunen. Zonder pers is er niemand die het weet."

Hij krijgt een seintje van zijn woordvoerder. Buma moet door, de campagnecaravaan trekt verder naar Maastricht. De CDA-leider knikt en rond af. Hij mist de lokale pers ook in Voorburg, de gemeente waar hij woont. "Ik vraag me in mijn eigen gemeente ook af: Goh, wat is er de afgelopen vier jaar eigenlijk gebeurd?"

Daar heeft de raad besloten dat het oude zwembad De Fluit moet worden gesloopt en in 2016 is een nieuw zwembad, met dezelfde naam, geopend.

