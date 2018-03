Opvallend veel kandidaten in Druten en Den Bosch

Druten, tussen Tiel en Nijmegen, heeft net geen 15.000 kiezers en de gemeenteraad telt zeventien leden. Voor elke zetel zijn er 16,6 gegadigden, het hoogste aantal van heel Nederland.

Ter vergelijking: Almere, dat tien keer zo groot is als Druten, heeft 'maar' 250 kandidaten voor de gemeenteraad, dus 32 minder dan in Druten. Ook Arnhem, acht keer zo groot als Druten, heeft minder aspirant-raadsleden.

In buurgemeente West Maas en Waal leeft de lokale politiek eveneens. Daar zijn 268 kandidaten voor zeventien zetels, oftewel 15,8 kandidaten voor elke zetel. In Den Bosch zijn er bijna veertien keer zo veel kandidaten als beschikbare zetels.

Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog is de kans om verkozen te worden juist het grootst. Voor de negen zetels zijn slechts 23 mensen in de race, oftewel 2,55 kandidaten per zetel. Ook in Tubbergen (Overijssel) en Zoeterwoude (Zuid-Holland) zijn minder dan drie kandidaten per zetel.

Amsterdam heeft de meeste kandidaten. Kiezers in de hoofdstad kunnen op 564 kandidaten stemmen. Dat is precies twee keer zo veel als in Druten, ook al heeft Amsterdam 45 keer zo veel kiezers. Den Haag heeft 546 kandidaten, gevolgd door Den Bosch (532), Rotterdam (519) en Eindhoven (433). Utrecht, de vierde stad van het land, staat met 385 kandidaten op de zevende plaats.

Kleinste gemeenten

Schiermonnikoog (23), Rozendaal (29) en Vlieland (30) hebben de minste kandidaten. Dat zijn ook de kleinste gemeenten van het land, met elk ongeveer duizend kiesgerechtigden.

Bijna 12,5 miljoen mensen mogen woensdag hun stem uitbrengen voor de gemeenteraden. In totaal zijn er 53.753 kandidaten voor 7981 zetels in 335 gemeenten.