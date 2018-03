Op campagne met Klaver (GL): 'We staan voor de grootste uitdaging ooit'

Hoe verklein je één van de grootste uitdagingen van deze tijd tot iets tastbaars zodat je het kunt inzetten voor de gemeenteraadsverkiezingen? De opwarming van de aarde is een mondiaal probleem, maar GroenLinks-leider Jesse Klaver probeert dit onderwerp toch naar de lokale politiek te brengen.

De meet-ups zijn niet nieuw. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen werd al uitvoerig bericht over Klaver – standaard in wit hemd en opgestroopte mouwen – die een vooral jong publiek toespreekt.

Ondanks het bekende recept zit ook de schouwburg in Nijmegen op een maandagavond helemaal vol, inclusief de balkons. Klaver zelf loopt niet over van de zenuwen.

"Het blijft altijd wel een beetje spannend. Er wordt toch wat van je verwacht", zegt hij een half uur voordat hij het podium op rent.

De verkiezingen komen eraan dus heeft GroenLinks een centrale boodschap nodig. 'Gemeenten beslissen over een derde van alle CO2-uitstoot', is de conclusie van het wetenschappelijk partijbureau. Klimaat is het thema van de avond in Nijmegen en dat van de GroenLinks-campagne.

“Ik heb wel een beetje moeite met dat theatrale van Jesse” Caya (19), bezoeker meet-up Nijmegen

Theatraal

Daarom is Daniel (18) uit Cuijk naar de meet-up gekomen. Hij is benieuwd naar de klimaatplannen van GroenLinks. Gemeenten kunnen hier veel meer aan doen, vindt hij.

Die stem is binnen, zou je denken. "Nou, dat is wat lastig", zegt Daniel in de foyer voordat de zaal volloopt. "Ik ben lid van D66 en sta voor die partij op de kieslijst in mijn gemeente."

Met het overtuigen van Femke (20) en Caya (19) zal Klaver waarschijnlijk minder moeite hebben. De rechtenstudentes zijn al GroenLinks-stemmers, zeggen ze.

Femke vindt het een sociale partij. Klaver zelf is sympathiek, zegt Caya. "Maar ik heb wel een beetje moeite met dat theatrale van Jesse. Zoals dat knuffelen laatst op het podium in Rotterdam. Doe maar normaal, denk ik dan."

Even later krijgt de vaste presentator van de GroenLinks meet-ups 'slechts' een stevige handdruk en een vriendelijk schouderklopje van Klaver als hij de partijleider op het podium verwelkomt.

GroenLinks Vorige verkiezingen: 360.114 stemmen (5,38 procent)

Aantal raadszetels: 354

Slechtste uitslag: Weert, Limburg (1,95 procent)

Beste uitslag: Oostzaan, Noord-Holland (21,94 procent)

Vervuiling

Ook dit keer zijn er veel jongeren. Een meerderheid van de achthonderd aanwezigen steekt zijn hand op wanneer Klaver vraagt wie er in de jaren negentig is geboren. Er zitten ook wat jaren tachtigers tussen, waaronder Klaver zelf.

Hier en daar zitten ook wat oudere bezoekers, zoals Hans en Marianne. "Zet onze leeftijd er maar niet bij hoor", zeggen ze grappend maar met serieuze ondertoon.

Ze willen weten wat de partij in Nijmegen gaat doen aan de luchtvervuiling. "Ik wil geen brommers meer op de brug. Die arme hardlopers en voetgangers in de uitlaatgassen", zegt Marianne. Dat GroenLinks daar de afgelopen vier jaar voor had kunnen zorgen in het college, wist ze niet. "We kijken toch meer naar de landelijke politiek."

Het wensenlijstje wordt aangevuld met een autovrije binnenstad en milieuzones voor de rest van Nijmegen. "Ik hoop dat ze dat durven met al die autogebruikers", vraagt Marianne zich af.

To the moon

Bang is GroenLinks ook niet. Dat kan ook niet als je kijkt naar de opdracht die de partij zichzelf ten doel heeft gesteld. "We staan misschien wel voor de grootste uitdaging ooit met het tegengaan van klimaatverandering", houdt Klaver de zaal voor.

Met stemmen op 21 maart ben je volgens hem maar vijf minuten kwijt, maar je kunt daarmee wel invloed uitoefenen op een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot. Die boodschap moet in de hoofden worden gepland de komende weken. "Is dat onmogelijk?", vraagt Klaver bijna retorisch aan zijn publiek.

Hij trekt een historische parallel die zijn kans op succes moet weerspiegelen. "Toen JFK in 1961 zei dat er binnen tien jaar een man op de maan zou staan en weer veilig zou terugkeren naar de aarde, geloofde niemand hem. Maar in 1969 kreeg hij al gelijk", zegt Klaver over de ambities van John F. Kennedy. "We choose to go to the moon", citeert de GroenLinks-leider zijn favoriete Amerikaanse president.

"Wij kiezen ervoor om de opwarming van de aarde te stoppen", gaat Klaver verder. "Een kleine stap voor de mens, maar een grote sprong voor het klimaat." Opnieuw een verwijzing naar de ruimtevaart in de jaren zestig.

Instagram

Hij heeft de zin nog niet uitgesproken, of de mensen die zich hebben aangemeld voor de WhatsApp-groep van GroenLinks krijgen een link naar de Facebook-pagina van de partij.

"Klimaatverandering aanpakken? Ga stemmen", staat er onder een bewerkte foto van het maanlandschap met vermoedelijk Neil Armstrong op de voorgrond. Op de oorspronkelijk Amerikaanse vlag staat nu ‘Stem 21 maart’.

Natuurlijk kijkt het sociale mediateam van GroenLinks mee. Ze zitten in de kelder van de Nijmeegse schouwburg met opengeklapte MacBooks en waren voorbereid op dit moment. "Staat die klimaat-visual al klaar?", vraagt Rutger, manager digitale media, voordat Klaver boven in de zaal aan zijn speech begint.

De partij die veel jongeren aan zich heeft weten te binden - uit het nationaal kiezersonderzoek (nko) blijkt dat alleen D66 populairder is onder stemmers tot 24 jaar - weet als geen ander hoe belangrijk het gebruik van sociale media is. Ze hebben er ook succes mee. Op Instagram in ieder geval meer dan alle andere lijsttrekkers in Den Haag. "Vergelijk de foto’s van Jesse maar eens met die van Lodewijk Asscher", klinkt het trots.

De club werkt autonoom, tweets en Facebookberichten voor de accounts van GroenLinks gaan niet eerst langs het team van Klaver. "Jesse is Jesse, de partij zijn wij allemaal", zegt Rutger.

“Soms wint de consument in mij het van de klimaatactivist” Jesse Klaver

Campaigners

Naast sociale media zet de partij deze verkiezingen vol in op vrijwilligers. Volgens Klaver (hij noemt ze ‘campaigners’) stellen hij en de campagne niets voor zonder deze club mensen die in hun vrije tijd flyeren en langs de deuren gaan.

"Mensen zien mij op televisie, maar de campaigners zijn minstens zo belangrijk voor ons. Begin februari waren er al meer mensen op de been dan in het weekend voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij vormen de basis van onze campagne"

Het lijkt misschien puur idealistisch, maar er zit ook een nuchtere rekensom achter. GroenLinks ontdekte dat een deel van de mensen die je persoonlijk spreekt, ook daadwerkelijk kunt overtuigen op de partij te stemmen.

De laatste dagen moeten de campaigners het meest zichtbaar zijn, want ook bij GroenLinks weten ze dat een aanzienlijk deel van de kiezers op de dag van de verkiezingen pas een keuze maakt. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen gold dat voor één op de zeven kiezers, volgens het nko-onderzoek.

Klaver is zich nog wel bewust van zijn eigen rol. "Ik moet nog steeds mijn debatten goed doen. Maar ik kan niet iedereen spreken, de campaigners wel. Dat maakt het verschil. Daar geloven we in en dat is waar we groot mee gaan worden."

Moralistisch

Wat Klaver in ieder geval niet wil, en hij slaat op het podium met zijn vuist in zijn handpalm om zijn woorden kracht bij te zetten, is het moraliserende vingertje. "Zo van: je doet het verkeerd. Niemand wil dat horen. Mensen associëren dat met GroenLinks, dat vind ik niet goed."

Bovendien is hij zelf ook niet Roomser dan de paus. In zijn boodschappenmandje zitten ook weleens spullen die niet biologisch zijn. "Soms wint de consument in mij het van de klimaatactivist."

En hoewel vleesconsumptie slecht is voor het klimaat, is Klaver zelf ook een vleeseter. "Laat ik het maar gelijk zeggen." Er klinkt wat gemor in de zaal na die bekentenis. "Het gaat om het besef dat je minder vlees moet eten", zegt hij er even later achteraan.

Aan de spotgoedkope vluchten naar vakantiebestemmingen komt wat GroenLinks betreft wel een eind. "Als je echt de klimaatverandering wilt aanpakken, zit vliegen naar Barcelona voor 25 euro er niet meer in." Die opmerking krijgt de handen wel op elkaar.

Klaver tijdens een meet-up in Leiden

Groene hoofdstad

Terug naar Nijmegen. Klaver heeft niet voor niets deze stad uitgekozen. GroenLinks is er razend populair en kwam regelmatig als grootste partij uit de bus.

Dit jaar is Nijmegen uitgeroepen tot Europese groene hoofdstad, een prestigieuze onderscheiding van de Europese Commissie. "Ik ben daar trots op", zegt Klaver al direct aan het begin van zijn toespraak.

De stad heeft er ook veel werk in zitten. Twee eerdere pogingen voor deze titel mislukten. Voor de derde keer trok de gemeente 1,4 miljoen euro uit, de provincie legde daar nog eens 1 miljoen euro bij.

Niet overal vallen de groene prestaties op. Speciaal voor de verkiezingen onderzocht Natuur en Milieu, een stichting die bedrijven en overheden adviseert over duurzaamheid, hoe succesvol het duurzaamheidsbeleid is van de 42 grootste Nederlandse gemeenten. Nijmegen eindigde 'slechts' ergens in de middenmoot.

Het onderzoek somt op: er zijn weinig laadpalen voor elektrische auto’s, het aantal klimaatvriendelijke gebouwen laat te wensen over, de ambitie om pas in 2045 energieneutraal te zijn valt tegen (sommige steden willen dit al in 2020) en qua uitstoot van fijnstof scoort Nijmegen zelfs het slechtst.

En dat allemaal onder toeziend oog van een GroenLinks-wethouder op Duurzaamheid. De invoering van een milieuzone kan hier verandering in brengen, maar ook die heeft de stad nog niet.

Proberen

Is er dan niets groens aan Nijmegen? Dat is ook weer niet het geval. Natuur en Milieu zag dat de stad nationaal voorop loopt wat betreft afvalscheiding en flink haar best doet met de bouw van aardgasvrije wijken.

En de invoering van een milieuzone wordt wat GroenLinks betreft de inzet bij de vorming van een nieuw college. Niet alleen voor het centrum, daar mogen al bijna geen auto’s meer komen, maar voor de hele stad.

De doelstelling voor GroenLinks is om in meer dan honderd gemeenten te besturen na de verkiezingen. Die mogelijkheid is er volgens de partij op basis van eigen onderzoek. Het is geen gedragen analyse. Er zitten ook geen consequenties aan verbonden voor als het niet lukt.

Klaver: "Wat is het ergste wat mensen kunnen zeggen, dat we het hebben geprobeerd? Het is niet erg als je iets niet haalt, als je er maar alles aan gedaan hebt om er te komen."

Stemhulp: Ontdek welke politieke partij het beste bij je past.

Lees hier onze eerdere reportages over PvdA, SP en Denk