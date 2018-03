Vrouwen slecht vertegenwoordigd in gemeentepolitiek

Stemhulp: Ontdek welke politieke partij het beste bij je past.

Van alle kandidaten zijn slechts drie op de tien vrouw, concludeert de NOS.

Er is geen enkele gemeente met meer vrouwen dan mannen op de kieslijst. Er is maar een gemeente waar evenveel vrouwen als mannen op de kieslijst staan en dat is Heemstede.

In deze Noord-Hollandse plaats houden 49 vrouwen en 49 mannen elkaar in evenwicht.

Weinig lijsttrekkers

Maar ook in Heemstede is nog wel wat te winnen, want er zijn vier mannelijke lijsttrekkers tegen twee vrouwen.

Alleen Heemsteeds Burger Belang en de VVD hebben een vrouw op de eerste plaats. D66, GroenLinks, PvdA en CDA kozen voor een man.

