Rotterdamse GroenLinks en PvdA zeggen samenwerking Nida op na tweet

''In tegenstelling tot wat we hebben afgesproken neemt Nida onvoldoende afstand van de verwerpelijke tweet uit 2014. Ik heb geen vertrouwen meer in de opstelling van NIDA. Daarmee is wat mij betreft geen plaats meer voor Nida in ons verbond'', twittert de Rotterdamse lijsttrekker Judtih Bokhove voor GroenLinks.

Ze twitterde dit nadat eerder op de middag een woordvoerder van Nida zei dat het Links Verbond doorgaat na een spoedoverleg over de omstreden tweet.

Nida, een partij met een islamitische signatuur, twitterde op 14 augustus 2014: "Wij zeggen #Zionisme = #ISIS#vrijheidvanmeningsuiting."

Barbara Kathmann van PvdA Rotterdam verklaarde: ''Het leek erop dat we op weg waren er samen uit te komen. Maar uiteindelijk heb ik geconstateerd dat de samenwerking er nu niet is.''

Een woordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de PvdA zei dat ook de PvdA de samenwerking met Nida heeft beëindigd. Leo de Kleijn, fractievoorzitter van de SP in Rotterdam, liet in een eerste reactie weten dat zijn partij vasthoudt aan het manifest en de gemaakte afspraken.

Afspraken

Nourdin el Ouali van Nida zei maandagavond nog steeds achter de gemaakte afspraken te staan. ''Nida acht zich nog steeds gebonden aan de afspraken die zijn gemaakt. We hebben onze handtekening onder het akkoord gezet. Dat staat als een huis. Ik begreep voor de SP en PvdA ook'', aldus El Ouali, die stelt dat GroenLinks niet voor de Rotterdammer heeft gekozen, maar voor de ''partijbonzen in Den Haag''.

Nida liet eerder maandag weten dat de oude tweet 'bewust provocatief' was. De partij vindt dat ''de vrijheid van meningsuiting niet slechts geldt voor meningen die welgevallig zijn."

Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) spreekt van een toneelstukje van GroenLinks, PvdA en SP. ''Ze wringen zich, gedirigeerd door landelijke partijbobo’s, in allerlei bochten om de gemoederen tijdelijk weer enigszins tot bedaren te brengen. Hun toneelstukje is onoprecht en puur gericht op het beperken van de schade in de beeldvorming. Na 21 maart kruipen ze zo weer bij Nida in bed."