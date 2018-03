Na Wilders meldt ook Baudet zich af voor verkiezingsdebat Radio 1

Stemhulp: Ontdek welke politieke partij het beste bij je past



Ze zouden discussiëren over de stelling 'Voor discriminatie is geen plek in onze gemeenten'. Baudet zegt het hiermee volledig eens te zijn. Hij schrijft op de website van FVD dat de stelling "slechts bedoeld is om tot in den treure met uit de context gehaalde citaten van jaren geleden allerlei idiote verwijten en verdachtmakingen te uiten".

Baudet verwijst hiermee naar uitspraken van de voormalig nummer twee op de lijst van de partij in Amsterdam, Yernaz Ramautarsing, die hij deed in 2016. In het televisieprogramma Brandpunt stelde hij destijds dat er een verband bestaat tussen de hoogte van het IQ en volkeren.

Vrijdag bleek dat Ramautarsing via WhatsApp een betoog steunde waarbij gesteld werd dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt. In de ophef die hierover naderhand ontstond, besloot Ramautarsing zich terug te trekken als FvD-kandidaat.

Wilders

Eerder liet PVV-leider Geert Wilders al weten niet aan het radiodebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart te willen meedoen.

Pechtold herhaalde na de afzegging nog eens dat hij vindt dat Baudet discriminerende uitspraken heeft gedaan. ''Als hij meent dat hij dat niet doet, moet hij zich durven verdedigen in het politieke debat met een stelling die hier precies over gaat. Met zijn afzegging houdt hij zijn uitspraken overeind.''