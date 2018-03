CDA van landelijke partijen in meeste gemeenten actief bij verkiezingen

Dit blijkt uit een rondgang bij alle dertien landelijke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. Alle partijen, ook de lokale, moeten maandag hun lijst kandidaten inleveren bij het centrale stembureau in elke gemeente.

Net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 ontbreken de christendemocraten alleen in de gemeenten Rozendaal (Gelderland), Vlieland en Schiermonnikoog.

Het CDA streeft naar zetels in 332 van de 335 gemeenten waar de inwoners op 21 maart een nieuwe raad kunnen kiezen. In de overige gemeenten zijn er nu geen verkiezingen door onder meer herindelingen.

PvdA

De PvdA wil in ruim 320 gemeenten in de raad blijven of komen en werkt daarbij soms samen met andere partijen. In een paar gemeenten moeten de sociaaldemocraten deze keer verstek laten gaan.

De VVD probeert het in ruim 315 gemeenten, ook iets minder dan aanvankelijk de bedoeling was. D66 is op campagne in meer dan 270 gemeenten. GroenLinks volgt met 220, daarna de ChristenUnie in 169 gemeenten. De SP doet mee in 118 gemeenten, de SGP in 99.

PVV

De PVV zegt dat het gelukt is in dertig gemeenten kandidaten op te stellen. Aanvankelijk was zestig het doel. Daarna volgt 50PLUS, dat voor de eerste keer meedoet en in twintig gemeenten zetels wil winnen. De Partij voor de Dieren wil in vijftien gemeenteraden komen.

Van de nieuwe partijen in de Tweede Kamer probeert DENK in veertien gemeenten voet aan de grond te krijgen. Forum voor Democratie doet onder eigen naam alleen een gooi naar raadszetels in Amsterdam. Daarnaast sloot het een alliantie met Leefbaar Rotterdam.