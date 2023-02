Het Bonnetje 'Als er geen geld meer is, dan eet ik kapucijners uit blik'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Trees Ang (77)

Verdient de kost: Is met pensioen

Woont in: Hoofddorp

Het bonnetje van Trees:

4 empanada's 13,96 euro

Volkoren spaghetti 1,22 euro

Flinterdunne kipfilet 2,49 euro

Appelmoes z. suiker 2,29 euro

Subtotaal: 19,96 euro

Korting empanada's : 2,00 euro

Korting kipfilet 0,90 euro

Totaal: 17,06 euro

Ik zag in dit winkelcentrum een Albert Heijn, een Jumbo en een Lidl. Waarom ging u naar de Dirk?

"Dirk van den Broek is voor ons, mensen met kleine inkomens, beter. De prijs is redelijk."

Lidl is toch ook redelijk geprijsd?

"Ja maar dat is te ver lopen voor mij, de Dirk zit dichter bij mijn bushalte. En er zit een Chinese supermarkt naast de Dirk, waar ik ook heen ga."

De prijzen zijn in de Chinese supermarkt nog meer gestegen.

Trees Ang (77)

Zijn de prijzen in de Chinese supermarkt net zo gestegen als in Nederlandse supermarkten?

"De prijzen zijn daar nog meer gestegen."

Zijn er producten die u alleen daar kunt kopen?

"Gouden peren heb ik net in de Chinese supermarkt gehaald. Die heb je niet zo vaak bij Dirk. Als zij ze wel hebben, dan koop ik ze daar. Deze peren helpen tegen droge hoest."

U kookt niet altijd Chinees, want ik zie ook empanada's?

"Ik ben op dieet. Ik heb suikerziekte en heb onlangs een hartoperatie gehad, dus ik eet vooral wat ik wel mag eten."

Maakt het voor de boodschappenkosten uit of u op dieet bent?

"Sommige groenten zijn echt prijzig. Als er geen geld meer is, dan eet ik kapucijners uit blik. Dat is veel goedkoper."

Thuis doe ik meer kleren aan en draag ik een warmwaterkruik, in een tasje, op mijn rug.

Trees Ang (77)

Met wat erbij?

"Tomaat en gehakt van de Dirk. Ik moet toch gaan voor wat ik mag eten én voor wat het goedkoopste is."

Komt u nog wel rond?

"Ook gas, licht, alles is zo ontzettend duur geworden. Ik doe helemaal geen verwarming aan. En als ik was, dan is het met koud water. Na de afwas zijn mijn handen zo vreselijk koud! Thuis doe ik meer kleren aan en draag ik een warmwaterkruik, in een tasje, op mijn rug."

Zijn er dingen waarop u niet bezuinigt?

"Nee. Ook nieuwe kleding koop ik haast niet. Deze jas heb ik al vier jaar. Ik doe met alles zo zuinig mogelijk. Ik heb niet 100 procent AOW, alleen maar een klein pensioen. Dus het moet wel."

Trees Ang doet thuis geen verwarming aan. Foto: Privéfoto

