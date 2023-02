Het Bonnetje 'Als een huismerk lekker genoeg is, dan nemen we die'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Ninette van Daalen (29)

Verdient de kost: Online marketeer

Woont in: Almere

Het bonnetje van Ninette:

Limonadesiroop 3,69 euro

Wasmiddel kleur 3,69 euro

Slagroom 250ml 1,49 euro

2x Sinaasappelsap 2,90 euro

Chocoladepasta melk 2,49 euro

Amandelmeel 200 gram 3,79 euro

Chocoladereep puur 0,65 euro

Chocoladereep melk 0,65 euro

Kookzuivel 250ml 1,09 euro

Volkoren crackers 2,09 euro

Rijstwafels naturel 0,69 euro

Maiswafels 0,79 euro

Totaal: 24,01 euro

Ga je iets bakken?

"Ik maak vaak amandelpannenkoekjes en verder ga ik een toetje voor morgen maken, met caramel en chocola."

Voor hoeveel dagen en voor hoeveel mensen is dit?

"Dit is een deel van de boodschappen voor de hele week voor mijn partner en mij. De rest laat ik bezorgen met Picnic."

Wat laat je komen met Picnic en waarom?

"De wat zwaardere dingen. Maar ze hebben niet altijd de producten die ik wil. Dus ik maak een lijstje van wat ik nodig heb. Ik kijk wat ze hebben bij Picnic en de dingen die ze niet hebben, haal ik bij de Albert Heijn."

Doe je normaliter eens per week boodschappen?

"Ja."

Omdat het tijd scheelt of omdat je dan geneigd bent minder te kopen?

"Om beide redenen."

Ninette van Daalen laat ook Picnic boodschappen bezorgen. Foto: Privéfoto

Maar dan moet je een heel weekmenu maken. Wanneer doe je dat?

"'s Avonds, op een doordeweekse dag."

Ik zie veel huismerkproducten. Kocht je die voorheen ook al, voor de prijsstijgingen?

"Nu ben ik er bewuster mee bezig. Wasmiddel had ik bijvoorbeeld eerst wel van A-merken. Maar sommige producten kopen we nog wel van A-merken omdat we ze lekkerder vinden. En dat vinden we ook belangrijk. We proberen het uit. Is een huismerk lekker genoeg? Dan nemen we die."

Wat neem je liever van een A-merk?

"De melk van Arla vinden we allebei veel lekkerder dan het huismerk. En het amandelmeel."

Soms begrijp ik gewoon niet waarom bepaalde producten zoveel duurder zijn geworden.

Ninette van Daalen (29)

Wat denk je van die prijsstijgingen in de supermarkt?

"Er zijn natuurlijk bepaalde dingen die uit gebieden komen, zoals zonnebloemolie uit Oekraïne. Dan snap ik dat het lastiger is, dat er meer moeite gedaan moet worden om het ergens anders vandaan te halen en dat de prijs enigszins stijgt. Maar soms begrijp ik gewoon niet waarom bepaalde producten zoveel duurder zijn geworden."

Bij wat voor prijsstijgingen stel jij je vraagtekens?

"Ik zat toevallig even naar de chocopasta te kijken. Het verbaasde dat Nutella zo duur is. Dan neem ik een huismerk. Maar ook de Ben en Jerry's. Ik kan me nog herinneren dat ik dat voor vier of vijf euro kocht, wat ook wel veel geld is. Dat is nu gewoon 2,50 euro duurder geworden!"

Nu was je bij Albert Heijn. Is dat je vaste supermarkt als je niet laat bezorgen?

"Ik woon hier om de hoek en ik heb het een beetje van huis uit meegekregen. Dus daar ben ik nog nooit van afgeweken. Ik vind het ook een fijne winkel met goede huismerkproducten.

Ik weet ook niet of Lidl en ALDI echt heel veel goedkoper zijn momenteel. Ik ga er wel eens heen en vergelijk het. Maar zolang het niet heel veel verschilt met wat ik nu kwijt ben, is dit toch gemakkelijker."

