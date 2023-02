Het Bonnetje 'Verbaas me dagelijks over wat ik betaal voor simpele dingen'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Hella Saam (54)

Verdient de kost: Officemanager bij een bank

Woont in: Abcoude

Het bonnetje van Hella

4 zakjes noodles (kip) 2,36 euro

5 runderchipolata (25 procent korting) 2,99 euro

Tomaten 2,99 euro

Paprika 1,19 euro

Verse jus 2,19 euro

1,5 liter halfvolle melk (biologisch) 1,99 euro

150 gram kipfiletreepjes 2,62 euro

Verspakket risotto 5,49 euro

Koriander 1,19 euro

Totaal: 23,01 euro

Instant noodles! Heb je toevallig tieners?

"Ik heb inderdaad tieners thuis, haha."

Hoelang ga je met deze boodschappen doen?

"Dit is voor vanmiddag en vanavond. Misschien moeten we later nog wat bij halen."

Vroeger pakten we wat we nodig hadden, we hadden trek en alles kon. Nu kijk ik beter en gaan we voor aanbiedingen.

Voel je de prijsstijgingen in de supermarkt erg?

"Jazeker. Vroeger pakten we wat we nodig hadden, we hadden trek en alles kon. Nu kijk ik beter en gaan we voor aanbiedingen."

Er wordt gezegd dat deze prijzen het nieuwe normaal zijn en dat we eraan moeten wennen. Hoe vind jij dat?

"Pittig, met bijna-volwassenen in huis die nog niet echt een financiële bijdrage leveren. Ik verbaas me dagelijks over wat ik nu betaal voor een paar simpele dingen. Dan hebben we het nog niet over wasmiddelen en verzorgingsproducten."

"Ik heb een prima inkomen, maar ik hou momenteel niet heel veel meer over. Ik ben iets meer gaan verdienen, maar dan gaat het om tientjeswerk: 80 euro netto erbij. Dat is niets als ik zie wat ik er op een dag doorheen jaag aan geld voor boodschappen. En we hebben ook nog twee poezen. Die moeten ook eten. Dus ik ben echt voorzichtiger geworden. Zuiniger. Op alles een beetje beknibbelen."

Op aanbiedingen jagen is voor mij allemaal nieuw, maar ik doe het wel. Ik leer het mijn kinderen ook.

Vind je de boodschappen die je nu deed standaard of luxe?

"Wel een beetje luxe. Die kipreepjes zijn best prijzig. De worsten waren in de aanbieding, de verspakketten waren in de aanbieding, maar de risotto toevallig niet. Op aanbiedingen jagen is voor mij allemaal nieuw, maar ik doe het wel. Ik leer het mijn kinderen ook."

"Vroeger was het even een stokbroodje hier, een salade en beleg daar, maar nu mogen ze dat niet meer. Nu koop ik een paar broden bij de bakker, vries ze in en dat eten we. Het is een balans vinden, want we houden wel van goed en gezond eten. Het is niet zo dat ik nu een kiloknaller vlees haal. Dan maar minder vaak vlees of vis."

Je kinderen willen straks vast uitvliegen. Maak jij je er weleens zorgen over of ze dat in deze financieel uitdagende tijden gaan redden?

"Mijn zoon gaat binnenkort op kamers. Ik heb tegen hem gezegd: 'Je moet echt zorgen dat je iemand vindt met wie je samen kunt koken om kosten te delen.' Want als je het allemaal voor jezelf moet inkopen, dan ben je nog duurder uit. En alles is heel duur. Met boodschappen kun je nog een beetje spelen, maar dat houdt op een gegeven moment ook op."

Hella Saam. Foto: Hella Saam

