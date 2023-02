Het Bonnetje '3.500 calorieën per dag vond mijn portemonnee niet zo leuk'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Bas van der Velden (23)

Verdient de kost: als gastheer bij een sportschool

Woont in: Utrecht

Het bonnetje van Bas:

Tomaten 0,80 euro

1 kg magere kwark 2,19 euro

4 luxe hamburgerbroodjes 1,49 euro

2 scharrelkiphamburgers 2,29 euro

Veldsla 1,09 euro

Totaal 7,86 euro

Is dit voor het avondeten?

"Nee, dit is lunch."

Volgens mij sport je veel.

"Ik train vier of vijf keer in de week."

Koop je dan ook bepaalde voedingsproducten?

"Tijdens de bulk - een periode waarin je spiermassa opbouwt - koop ik veel koolhydraten, eiwitten en vetten. Dan eet ik echt wel 3.500 calorieën."

Per dag?!

"Ja. Dus dat vond mijn portemonnee ook niet zo leuk."

Hoe doe je dat nu alles veel duurder is?

"Ik ben meer gaan opletten. Vandaag was zo'n moment: ik wilde hamburgerbroodjes halen, maar ik zag dat ze 1,49 euro kosten. Toen dacht ik heel even: dan haal ik een paar Italiaanse bollen, want die zijn goedkoper. Maar omdat het wel vier hamburgerbroodjes waren, ging ik toch overstag. Ik let dus wel op, maar haal ook wat ik lekker vind. Even een lekker broodje maken na het sporten, daar geniet ik van. Ik werk ervoor."

Foto: Bas van der Velden

Zijn er producten die je nu laat liggen?

"Vooral vis, zalm. Die vetten en eiwitten haal ik dan weer uit iets anders, zoals kwark. Dat kost maar 2,19 euro."

Dit is alleen voor lunch. Ga je vanavond weer naar de supermarkt?

"Waarschijnlijk wel. Ik woon samen met mijn vriendin en we hebben gedeelde boodschappen. Dan letten we wel echt goed op. We koken meestal voor twee dagen en vriezen de rest in. Dus dan zit je maximaal op een eurootje of 40, 50 in de week."

Los van dit soort aankopen.

"Mijn sportvoeding betaal ik zelf."

We wonen net samen, dus dan moet je opletten wat eruit gaat en wat erin komt.

Er is doorgaans één iemand in de relatie die prijsbewuster is. Wie is dat bij jullie?

"Ik zit meer op de centjes. Maar we letten allebei wel op, hoor. We wonen net samen, dus dan moet je opletten wat eruit gaat en wat erin komt. Alles is natuurlijk duurder, dus je moet ook kunnen zien wat je overhoudt. Zodat je wel leuke dingen kunt blijven doen. Dat is ook belangrijk."

Heb je nog een tip voor de lezers qua gezonde voeding die niet te duur is?

"Kwark! Veel magere kwark. Er zitten veel eiwitten in. En het vult lekker. Als je een gezond tussendoortje wil, is dat wel een goeie."

Altijd van het huismerk?

"Ja, ik vind hem prima."

Gaan jullie ook naar andere supermarkten voor de 'gewone' boodschappen?

"We gaan ook wel naar de Jumbo. Ligt eraan wat we willen eten en wat waar in de aanbieding is, want daar letten we ook wel op. De aanbiedingen bepalen waar we boodschappen doen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.